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美網／小威、小蠻牛夢幻混雙 首輪就碰女雙衛冕軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小威廉絲(左)與阿爾卡拉斯，在美網合作打混雙。 路透
小威廉絲(左)與阿爾卡拉斯，在美網合作打混雙。 路透

今年宣布驚喜復出的美國傳奇網球名將小威廉絲（Serena Williams），美網混雙聯手傷後回歸的「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），組成相差21歲的跨世代夢幻組合，首輪對手透過資格賽出爐，將碰紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）／英國格拉斯普爾（Lloyd Glasspool）。

美網混雙去年改變賽制，改成16組選手的單淘汰賽程，冠軍獎金高達100萬美元，賽事在正式賽程前一周登場，且比賽場地都在美網兩座主要球場，並有轉播服務，44歲的小威驚喜和「小蠻牛」攜手，成今年混雙最大話題。

小威2022年後就不曾在美網亮相，今年回歸參加混雙和女雙，不過混雙對手不好惹，羅莉芙正是去年女雙冠軍，2023年也曾登頂。

籤表不好打還有女單白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic），兩位名將雖因單打排名加總成第一種子，但原本對手從費南德茲（Leylah Fernandez）／美國帝亞佛（Frances Tiafoe）換成捷克現任女雙球后捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／英國現任球王帕特恩（Henry Patten），成另場話題的「世界第一對決」。

剛在辛辛那提名人賽打進決賽的帝亞佛，決賽輸球後還退出美網混雙賽程，讓原本資格賽失利的球王、球后組合組合「起死回生」。

美網混雙將於今天深夜11點登場，台灣由博斯運動一台提供直播。

美網

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