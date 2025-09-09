【專家之眼】美網決賽絕代雙驕大戰

繼法網和溫網後，今年美網男單決賽又是網壇兩位男單新霸主辛納和阿爾卡拉斯的至尊對決。義大利的辛納若贏球，將是費德勒之後，超過十年的第一位美網衛冕者，而西班牙的阿卡若奪下金冠，將重回球王寶座。

這對「絕代雙驕」各自包辦了去年網球四大滿貫的其中兩場，分別是辛納的澳、美網硬地，以及阿卡的法網紅土及溫網草地。兩人在今年前半衛冕了澳網與法網，似有成為硬地和「自然場地」之王的態勢。然而，辛納在法網差一點就拿下冠軍，隨即在溫網決賽復仇成功，證明他的打法一樣能適應自然場地。至於阿卡的第一座大滿貫金杯是在2022年的美網獲得，可見他的硬地實力也不遑多讓。

辛納雖然細胳膊細腿，但他擊球又快又準，像機關槍一樣連番發射，令對手難以招架。而且狀態穩定，喜怒不形於色，也不大吼大叫，被戲稱為機器人。今年唯二擊敗過辛納，卻在這次16強連續三盤1比6被他痛宰的巴伯里克，甚至形容他就像AI。猶記得8強賽辛納還沒上場，教練卡西爾就先跑去看另一組即將於4強碰頭的對手比賽，根本就信心滿滿篤定會過關。每次鏡頭帶到這位戴著眼鏡的教練，犀利的眼神和莫測高深的表情，總覺得與辛納的球風雷同，令人不寒而慄。很多人都在研究，要怎麼破解這種密不透風的打法。

然而另一方面，阿卡也來勢洶洶，一盤未失來到決賽，甚至只被破過兩個發球局，狀態好得可怕。迥異於辛納細膩的球風，他屬於奔放的炫技表演型，屢屢打出不可思議的驚險好球，令人嘆為觀止。前球王梅德韋傑夫說，阿卡在任何位置都打得出致勝球，這大概就是他最傲人的武器之一吧？

決賽開始辛納先發球，阿卡馬上積極搶攻，第一局你來我往地就超過五分鐘，打得難分難解。兩人完全沒有任何慢熱式的試探，也未見降速的切削，而是疾風驟雨般比快比狠，逮著機會立刻攻擊，招招往死裡打，看得人血脈賁張，睡意全消。然而出乎意料的是，辛納開局就被破，而接下來阿卡卻輕鬆保發，平均每個發球局花的時間大約只有對手的一半。更驚人的是，除了第二盤阿卡狀態稍為下滑，被破了唯一一局而失了此役唯一的一盤之外，其他大體上是阿卡壓著辛納打，第三盤甚至只讓對手拿了一局，並沒有原先預想的五五波。

整場比賽，阿卡彷彿在示範怎麼打敗辛皇似的。簡單地說，就是以快制快。辛打得快，卡也快打，並拉大角度，把辛引到後場，再上網壓制，偶爾搭配精準的短球，讓對手很難預測，甚至迫使攻擊犀利的辛納罕見地頻頻採取守勢，節奏被阿卡帶著走。

頒獎典禮上，阿卡說，他花在看辛納比賽的時間，比家人還多，引起哄堂大笑。足見天分奇高如他，也下了苦功，很可能模擬了千百回，出手猶如反射動作般流暢，完成甜蜜復仇。

有人說，球王就是箭靶，人人都想擊敗他。如今阿卡重回球王寶座，成了新的箭靶。只是，像今年美網如此絕佳的狀態，又有誰能破解呢？