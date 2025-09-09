美網 小蠻牛打敗辛納 重登球王

世界排名前二的義大利球王辛納和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯，連三個大滿貫決賽交鋒，台灣時間昨天凌晨登場的美網決賽冠蓋雲集，美國總統川普、NBA超級球星柯瑞都在場，見證阿爾卡拉斯以6：2、3：6、6：1、6：4粉碎辛納衛冕夢，生涯第六座大滿貫、世界第一和破紀錄的500萬美元冠軍獎金一併入袋。

22歲的阿爾卡拉斯和年長兩歲的辛納近兩年主宰網壇，去年開始至今的八座大滿貫兩人各拿四座。辛納今年更連續打進四場大滿貫決賽，不過硬地大滿貫史上次長的27連勝昨天遭「小蠻牛」終結，辛納的世界排名也遭阿爾卡拉斯超車。

今年奪下法網和美網金盃的阿爾卡拉斯奪勝後，做出高爾夫揮桿的慶祝手勢；四強賽前還去打了高球放鬆的他開玩笑說，看到辛納的時間甚至比家人還多，「能和你一起上場、共享休息室，一切都很棒。」

今年溫布頓挑戰衛冕失利後，阿爾卡拉斯團隊針對辛納做了許多功課，昨天各項數據幾乎都優於對手，讓教練費雷洛讚「小蠻牛」打出「完美」表現；以「再見愛司」拿下勝利的阿爾卡拉斯也說，今年美網是他生涯至今發揮最好的賽事，「從第一輪到最後一場，這是我打過最好的比賽，整個賽事我的水準非常穩定，我以此為傲，因為這是我一直努力的事情。」

場上雖是對手，這對網壇「絕代雙驕」場下擁有好交情，退下球王寶座的辛納表示，阿爾卡拉斯的存在讓他必須不斷進步，經過這次美網的輸球讓他有感自己打法「太容易預測」，接下來要做些變化，讓打法難以捉摸，也要再加強發球和一些細節，增加未來再碰頭時的競爭力。