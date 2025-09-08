快訊

美網／川普到場安檢大塞車 球迷罵翻賽事延遲開賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國總統川普現身觀看美網決賽。 新華社
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）上演連三場大滿貫決賽對決戲碼，但今天的美網頂尖交鋒卻因美國總統川普（Donald Trump）到場，安檢規格升級，導致觀眾入場塞車，賽程也因此延後半小時才登場，讓球迷罵聲連天。

上千名球迷擠在亞瑟艾許球場外，高聲喊「讓我們進去」，就連比賽開始後仍有千名球迷來不及進場。部分球迷表示，根本沒接收到要排隊才能進場的通知，且除了原本進入法拉盛草原球場就要進行的安檢，進到亞瑟艾許球場還要再進行一次安檢。

特勤局的聲明中表示，保護總統需要全方位的努力，明白可能造成球迷入場延誤，感謝球迷的耐心與諒解，也感謝美國網球界以及紐約公共安全合作夥伴的合作與支持。

球場有告示牌公告，由於「安全措施到位」，比賽要延後半小時進行，但有些球迷表示是第一次知道這消息。

辛納表示，比賽剛開始時，沒意識到觀眾人數比過往決賽少，感覺現場仍吵雜，雖有看到些空位但相信會滿座，完全不擔心會沒有球迷。辛納也透露，很早就被告知比賽會在2點半進行，「所以我們不用熱身兩次，一切都很好。」

美國網球協會發言人麥金泰爾（Brendan McIntyre）表示，星期五開始一連三天都有寄信給票券持有人，當天早上9點還有透過美網app推播賽事延後半小時開戰的消息，但仍有球迷反應沒收到通知，當轉播鏡頭帶到川普時，現場噓聲、歡呼參雜。

