美網／教練讚決賽表現完美 阿爾卡拉斯：打出生涯最佳賽事

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯拍下尋求衛冕的義大利「世界球王」辛納，除迎接生涯第2座美網金盃外，最新世界排名也將重返第一，讓他形容「美夢成真」。 美聯社
阿爾卡拉斯拍下尋求衛冕的義大利「世界球王」辛納，除迎接生涯第2座美網金盃外，最新世界排名也將重返第一，讓他形容「美夢成真」。 美聯社

22歲的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天美網決賽打出主宰性表現，以6：2、3：6、6：1、6：4拍下尋求衛冕的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），除迎接生涯第2座美網金盃外，最新世界排名也將重返第一，讓他形容「美夢成真」。

這是阿爾卡拉斯2023年9月後再登球王寶座，他說：「對我來說，再度達到世界第一，這是個夢想。和拿下另一座大滿貫同天打長，感覺更好，這就是我努力奮鬥的原因，我很高興能擁有這些經驗。」

今天阿爾卡拉斯不論致勝球、愛司、雙發失誤等各項數據都優於辛納，他的教練費雷洛（Juan Carlos Ferrero）透露，團隊針對法網和溫布頓的對決做了許多功課，知道如何應對，「我認為我們這場準備的非常好，我們看了些比賽，了解必須採取的具體措施。阿爾卡拉斯發揮百分之百，說得很容易但做起來很難，今天他有很完美的表現。」

阿爾卡拉斯(左)力壓辛納。 美聯社
阿爾卡拉斯(左)力壓辛納。 美聯社

聽到教練的「完美」讚美，阿爾卡拉斯十分興奮，他補充說，今年美網是他生涯至今發揮最好的賽事，打出高水準的穩定表現，「從第一輪到最後一場，這是我打過最好的比賽，整個賽事我的水準非常穩定，我以此為傲，因為這是我一直努力的事情。」

