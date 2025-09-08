美網／川普出席美網高規格維安引發混亂 球迷兩樣情

快訊

中央社／ 綜合外電報導
川普總統到紐約觀看美網男子單打決賽，並於賽後擲出帽子。 路透社
美國網球公開賽男單決賽今天延後開打，比賽開始時，場內仍有數以千計座位空著，原因是總統川普親臨現場觀賽，高規格維安措施引發混亂，影響觀眾進場速度。

路透社報導，球迷在美網主場地艾許球場（ArthurAshe Stadium）外大排長龍，有些人光是入場就等了一個多小時。位於紐約市皇后區（Queens）的艾許球場是全球最大室外網球場，可容納近2.4萬人。

美國特勤局（U.S. Secret Service）和其他聯邦安全官員逐一檢查球迷隨身物品，並引導他們通過金屬探測器。

比賽於美東時間下午3時前開打時，有些還沒入場的球迷不滿地發出噓聲。西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）終場以6比2、3比6、6比1、6比4擊敗義大利名將辛納（Jannik Sinner），奪下美網男單冠軍。

當川普出現在球場上的大螢幕時，場內夾雜著歡呼與噓聲。

布魯克林（Brooklyn）居民凱文（Kevin）說他等了1個小時又15分鐘還沒入場，並將此歸咎川普。

他說：「百分之百就是因為他。非常自私。我原本期待這種人會有自知之明，知道這樣的活動會因為他出席而延誤，尤其是在一個這麼討厭他的城市。」

紐約市居民洛德斯（Maribeth Lodes）說，她花了350美元（約新台幣1萬672元）購買門票，從下午1時30分開始排隊，排了1個半小時仍無法入場。

她氣憤地說：「這太荒謬了。我覺得他們做的事情完全不合理。更讓我生氣的是，如你所知，我們花了這麼多錢。」

但也有些觀眾對川普的到來並不介意，比如從密西根州前來觀賽的史塔克（Karen Stark）就說：「他（川普）想去哪都行，如果他想來看比賽就來吧。」

這場比賽原定美東時間今天下午2時舉行，因安檢過程延後半小時開打，然而一直到比賽進行約1小時後，才幾乎讓所有觀眾就座。

美國特勤局發言人透過聲明表示：「我們知道因總統出席而加強安檢措施可能造成觀眾不便，誠摯感謝所有球迷的耐心與理解。」

美國網球協會（USTA）發言人麥金泰（Brendan McIntyre）表示，主辦單位已採取因應措施試圖避免延誤，包括在週末發送訊息給持票者，提醒他們提早到場，並儘量搭乘大眾交通工具。

麥金泰說：「我們理解球迷因為無法準時進入艾許球場而感到沮喪。但特勤局有一定的安檢程序。」

美國廣播公司（ABC）的轉播畫面顯示，川普從包廂內走出來向觀眾揮手時，並未收錄現場聲音。當體育頻道ESPN稍晚開始轉播賽事時，則可聽到現場夾雜著噓聲和歡呼聲。

此外，稍早有報導透露，美國網協發函要求轉播單位「勿以任何形式播出對總統的干擾及反應」，也就是說，若現場觀眾對川普發出噓聲、喝倒采，希望轉播單位不要播出。

