美網／阿爾卡拉斯奪第6座大滿貫 寫下一票紀錄

2022年在美網高捧生涯第一座大滿貫金盃，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年再度登頂，他以6：2、3：6、6：1、6：4拍下尋求衛冕的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），迎接生涯第2座美網金盃外，最新世界排名也將重返第一。

22歲的阿爾卡拉斯今年從法網開始，連三場大滿貫都打進決賽，對手也都是辛納；法網他瓦解辛納冠軍點下逆轉完成連霸，溫布頓挑戰衛冕失利，不過今天4盤終結辛納的硬地大滿貫27連勝，開心舉起生涯第6座大滿貫獎盃，成為史上第4位在3種大滿貫場地都至少拿2冠的球員。

這已是「絕代雙驕」生涯第15度碰頭，辛納雖吞敗仍先恭喜阿爾卡拉斯和他的團隊，這次準備的優於自己，同時謝謝自己團隊，一起打出精彩球季，非常開心可以和團隊分享這一刻；他也感謝紐約球迷的熱情支持，預告明年再見。

頒獎典禮壓軸上台的阿爾卡拉斯也先恭喜對手辛納，他還笑說看到辛納的次數都要比看到家人更多；今天阿爾卡拉斯的家人總動員，他也感謝親臨現場的雙親和哥哥等，最後也感謝球迷讓他感覺「在家比賽」，美網對自己是非常特別的一場賽事。

阿爾卡拉斯憑藉這座金盃，最新世界排名將重返第一位，是2023年9月後再登球王寶座；5月過22歲生日的他也成為史上第二年輕就坐擁6座大滿貫的選手，本季拿下24場大滿貫勝利也追平同胞「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），成網球公開化年代後23歲前單季大滿貫最多勝紀錄。