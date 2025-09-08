美網／終結辛納硬地大滿貫連勝 阿爾卡拉斯奪生涯第6冠重返球王

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）連三場大滿貫決賽會師，爭奪金盃同時是「球王爭霸戰」，22歲的「小蠻牛」終結辛納的硬地大滿貫27連勝，以6：2、3：6、6：1、6：4迎接生涯第6座大滿貫，世界第一和破紀錄的500萬美元冠軍獎金一併入袋。

去年兩位新生代指標球星各拿下2座大滿貫，今年從溫布頓、法網到美網都在決賽碰頭，辛納更是創下單季4座大滿貫都闖決賽紀錄。兩人本屆賽事狀況都極佳，辛納只失兩盤晉級決賽，硬地大滿貫27連勝更是史上第二多，僅次於「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）2005到08年締造的40連勝紀錄；阿爾卡拉斯以未失一盤之姿晉級決賽，成為2015年費德勒後第一人，還有機會挑戰網球公開化年代後首位連拿21盤登頂的紀錄。

首盤阿爾卡拉斯先進入狀況，第一局立刻完成破發，第7局再度突破，以6：2先下一城；第二盤辛納加溫，第4局連下4球完成首度的破發，憑藉單盤唯一的破發球局以6：3扳平盤數，也粉碎阿爾卡拉斯一盤未失登頂紀錄。

第三盤辛納第一個發球局又遭破發，且是連丟兩個發球局，讓「小蠻牛」取得局數5：0絕對優勢，進而以6：1取得盤數「聽牌」優勢。

阿爾卡拉斯第四盤一開始再逼出辛納2個破發點，球王雖都瓦解危機，但第四盤第5局的單場第4記雙誤讓破發點再出現，阿爾卡拉斯也把握住機會，逼出辛納回球出界，完成破發後優勢也一路維持，僅管第10局的前2個冠軍點都失手，但第3個機會直接發出「再見愛司」，最終就以6：4粉碎辛納連霸夢，迎接生涯第2座美網金盃，對戰成績也推進到10勝5敗。