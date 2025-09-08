聽新聞
美網／柯瑞當觀眾 辛納破阿爾卡拉斯一盤未失金身

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯(左)與辛納。路透、新華社
阿爾卡拉斯(左)與辛納。路透、新華社

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）連三個大滿貫決賽碰頭，今天美網的壓軸交鋒冠蓋雲集，NBA超級球星柯瑞（Stephen Curry）也到場。阿爾卡拉斯首盤雖先拿下，但第二盤遭辛納搶走，也終結「小蠻牛」本屆賽事一盤未失紀錄。

辛納24歲，阿爾卡拉斯更只有22歲，不過兩人已經包辦近兩年的8座大滿貫，成為網壇指標性的「絕代雙驕」；今年美網決賽前，辛納以衛冕者身份拉出硬地大滿貫27連勝，阿爾卡拉斯則是6戰一盤未失，成為2015年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）後第一人，更要尋求網球公開化年代後第一位連拿21盤登頂的紀錄。

首盤阿爾卡拉斯先進入狀況，第一局立刻完成破發，第7局再度突破，以6：2先下一城。

第二盤辛納加溫，第4局連下4球完成首度的破發，憑藉單盤唯一的破發球局以6：3扳平盤數，也粉碎阿爾卡拉斯一盤未失登頂紀錄。

今天對決不只是爭奪美網金盃和破紀錄的500萬美元冠軍獎金，更是「世界球王」爭奪戰，辛納完成衛冕就能續當球王，輸球就將被目前世界排名第2的阿爾卡拉斯超車。

美網

