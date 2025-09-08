聽新聞
小威廉絲後第一人 莎芭蓮卡 衛冕美網球后

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導

今年第三度打進大滿貫決賽，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡總算沒有空手而歸，昨天美網決賽她以六比三、七比六（七比三）擊退地主代表阿尼西莫娃，完成美網女單衛冕，笑納破紀錄的五百萬美元獎金，且成為二○一四年美國傳奇小威廉絲後連霸成功的第一人。

廿七歲的莎芭蓮卡近三年有參加的十一場大滿貫共七次打進決賽，但今年的澳網和法網接連失利，美網總算嘗到甜美果實，讓她笑說：「這些慘痛教訓都值得了。」她透露法網後告訴自己，要好好坐下來，從挫敗中記取教訓，「因為我不想這些事一而再、再而三發生。」

莎芭蓮卡分享說，過去只要打進決賽都認為一切會依照自己想要的方式進行，但這是完全錯誤的心態，「這次進到決賽，我決定要好好控制情緒。」她透露比賽過程幾度想爆發，但不斷告訴自己要沉住氣，保持專注並繼續嘗試，最終迎接生涯第四座大滿貫金盃，也避免成為二○○六年海寧後，首位單一球季三闖大滿貫決賽都輸球的淒慘紀錄。

奪勝後喜極而泣的球后也提到，經過先前兩次決賽的挫敗，這一冠感覺格外不同，十分以自己為榮，「這次感覺我克服很多事情才拿到這座冠軍，我付出很多，這個賽季我值得拿一座大滿貫。」

美網 莎芭蓮卡 小威廉絲

