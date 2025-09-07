美網／絕代雙驕再拚冠 辛納拚寫歷史紀錄

網壇新生代「絕代雙驕」連三場大滿貫會師決賽，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）台灣時間明天凌晨2點將爭奪今年美網金盃和世界第一頭銜。

兩人法網和溫布頓決賽碰頭各拿一勝，明天凌晨的勝家就是新一周的「世界球王」。辛納已經佔據球王寶座連續65周，阿爾卡拉斯則是有望在2023年9月後再返王位；辛納若奪勝，還將成為網球公開化年代後，第7位單一賽季至少奪下3座大滿貫的男將。

硬地大滿貫已拉出27連勝的辛納提到，很喜歡如此的挑戰，阿爾卡拉斯總能把自己逼到極限，「這很好，因為你會有身為球員最好的回饋。」他也提到，近期彼此已經多次交手，雙方都會嘗試更多戰術或不同的準備方式，對網球運動來說能出現這樣的對決也是很好的現象。

兩位新生代指標球星已經確定包辦近8座大滿貫金盃，其中辛納在硬地大滿貫戰績彪炳，今年更是衛冕者和頭號種子，不過2022年美網奪冠的「小蠻牛」今年狀況極佳，6戰全部直落三奪勝，4強賽以2小時23分鐘拍下24座大滿貫塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），已經是歷時最久的一場。

和辛納對戰握有9勝5敗優勢的阿爾卡拉斯認為，辛納身體素質有大幅度提升，「他的比賽對體能要求很高，他能在兩個、三個、四個小時的比賽中要能打出百分百狀態，我認為這是他近年進步最多的地方。」