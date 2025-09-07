美網／妳的痛我懂！莎芭蓮卡安慰對手阿尼西莫娃

今年接連打進溫布頓和美網決賽，24歲美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）卻都是失意一方，今天美網決賽以3：6、6：7（3：7）敗給完成連霸的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）後，她坦言「超級難過」，還獲得莎芭蓮卡暖心安慰。

8月底剛過生日的阿尼西莫娃今年打出突破賽季，溫布頓打進生涯第一場大滿貫決賽，但卻被波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）連拿12局，慘吞下兩個「貝果」，成為紀錄頁上配角；美網8強賽她上演甜蜜復仇，拍下斯威雅蒂闖進4強，再逆轉日本好手大坂直美晉級決賽，但今天在失誤過多下仍錯過金盃。

「連兩個大滿貫決賽落敗固然很棒，但同時也非常難過，我想我今天為夢想的努力還不夠。」阿尼西莫娃在頒獎典禮上說。

今年打進澳網和法網決賽都失利的莎芭蓮卡，以「過來人」身份安慰對手，年長阿尼西莫娃3歲的球后說：「我知道決賽輸球的感覺有多痛，但相信我，妳有天會贏（大滿貫）的。女孩，經過這些艱難的決賽落敗，到時妳會更加享受。」