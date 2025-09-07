美網／揮別澳網法網失利 莎芭蓮卡連霸成功喊：慘痛教訓都值得

今年第三度打進大滿貫決賽，白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）總算沒有空手而歸，今天美網決賽她以6：3、7：6（7：3）擊退地主代表阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），完成美網女單衛冕，成為2014年美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）後連霸成功的第一人。

27歲的莎芭蓮卡堪稱近年最有主宰力的女將，連同今年美網，過去3年她一共打了11場大滿貫，最差成績從8強起跳，且7次打進決賽，捧起4座金盃。

光是今年莎芭蓮卡就三度叩關大滿貫決賽，經過澳網和法網失利，美網終於能親吻手上金盃，讓她笑說：「這些慘痛教訓都值得了。」

這座冠軍讓莎芭蓮卡避免成為2006年海寧（Justine Henin）後，第一位單一球季三闖大滿貫決賽都輸球的悲傷紀錄；現在她澳網和美網各有2冠，且都是完成連霸，成為2000年後第3位不同大滿貫能完成衛冕的女將，加入大小威廉絲姊妹行列。

今年美網冠軍獎金是破紀錄的500萬美元（約1.49億新台幣），莎芭蓮卡本季第4冠和高額獎金一併入袋後，單季獎金直接突破1千2百萬美元。