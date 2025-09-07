快訊

塔巴颱風外圍水氣多 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

美網／莎芭蓮卡衛冕成功 直落二擊敗阿尼西莫娃

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
莎芭蓮卡美網衛冕成功。 路透
莎芭蓮卡美網衛冕成功。 路透

白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在美國網球公開賽女單決賽成功衛冕，直落二擊敗美國好手阿尼西莫娃，收下生涯第4座大滿貫賽冠軍。

現年27歲的莎芭蓮卡把握機會，毫不留情攻擊阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）手感不穩的發球局，最後以6比3、7比6（7比3）鞏固自己在女單世界排名的寶座。

美網大會頭號種子莎芭蓮卡不僅成功拿下生涯第4座大滿貫賽冠軍，更是連續兩年在美網封后。

美網／莎芭蓮卡衛冕成功 直落二擊敗阿尼西莫娃

