美網／莎芭蓮卡衛冕成功 直落二擊敗阿尼西莫娃

白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在美國網球公開賽女單決賽成功衛冕，直落二擊敗美國好手阿尼西莫娃，收下生涯第4座大滿貫賽冠軍。

現年27歲的莎芭蓮卡把握機會，毫不留情攻擊阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）手感不穩的發球局，最後以6比3、7比6（7比3）鞏固自己在女單世界排名的寶座。

美網大會頭號種子莎芭蓮卡不僅成功拿下生涯第4座大滿貫賽冠軍，更是連續兩年在美網封后。