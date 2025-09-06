快訊

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

青年優先三重奏 不會讓人從「不敢生」變成「想多生」

美網／3年前美網成與阿爾卡拉斯競爭開端 辛納：我們已截然不同

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

美國網球公開賽男單衛冕者辛納（Jannik Sinner），今天在男單4強賽遭遇加拿大選手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）的頑強抵抗，在阿里辛全場出現31次網前進攻下，辛納最終仍是以6：1、3：6、6：3、6：4勝出，談到將再次與阿爾卡拉斯爭冠，辛納也認為兩人的競爭正是從2022年的美網展開。

在今天相繼取得美網男單決賽門票後，辛納與阿爾卡拉斯已確定包辦近兩年所以大滿貫男單冠軍，奠定兩人在男子網壇新世代的地位，而在2022年的美網8強賽兩人打出了一場精采的五盤大戰，這也是雙方生涯首度在大滿貫8強賽碰頭，最終該場比賽由阿爾卡拉斯險勝，而他也在該年美網奪下生涯首座大滿貫冠軍。

而辛納當年雖然輸球，接下來幾次在大滿貫賽場遭遇阿爾卡拉斯也都屈居下風，但今年溫網決賽他總算報了一箭之仇，成功擊敗阿爾卡拉斯，拿下個人生涯在溫網的首座冠軍。

如今兩人又將在美網決賽碰頭，也代表兩人已確定攜手包辦近兩年四大滿貫賽的8座男單冠軍，其中辛納只要贏球，就能拿下第五座大滿貫冠軍，追平阿爾卡拉斯，他說：「我們的競爭就是從這個舞台開始，當時我們打了一場精采的比賽，但經過過去幾年，我們已經都成為截然不同的球員，自信程度也與當年不同，所以讓我們拭目以待吧，今年我們交手了很多次，也非常瞭解彼此。」

美網

延伸閱讀

美網／女雙摘金抗癌經歷寫傳奇 達布洛夫斯基：瘋狂的旅程

美網／辛納連5場大滿貫挺進決賽 將與阿爾卡拉斯再度爭冠

美網／川普將親臨觀戰 阿爾卡拉斯：對網壇是好事

美網／不敵阿爾卡拉斯無緣爭冠 約克維奇坦言5盤3勝已很難贏

相關新聞

美網／不敵阿爾卡拉斯無緣爭冠 約克維奇坦言5盤3勝已很難贏

美國網球公開賽男單4強賽，今天由兩位前任冠軍約克維奇（Novak Djokovic）與阿爾卡拉斯（Carlos Alca...

美網／3年前美網成與阿爾卡拉斯競爭開端 辛納：我們已截然不同

美國網球公開賽男單衛冕者辛納（Jannik Sinner），今天在男單4強賽遭遇加拿大選手阿里辛（Felix Auger...

美網／女雙摘金抗癌經歷寫傳奇 達布洛夫斯基：瘋狂的旅程

加拿大女子網球好手達布洛夫斯基今天與紐西蘭搭檔羅莉芙，第二度奪下美網女子雙打冠軍，也為達布洛夫斯基去年被診斷出乳癌後的「...

美網／辛納連5場大滿貫挺進決賽 將與阿爾卡拉斯再度爭冠

在阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）率先搶下今年美網男單首張決賽門票後，世界球王辛納（Jannik Sinner...

美網／川普將親臨觀戰 阿爾卡拉斯：對網壇是好事

美國總統川普預計將於7日親臨美國網球公開賽現場觀看男單決賽，西班牙球星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）表示這「對...

美網／直落三擊敗約克維奇 阿爾卡拉斯挺進決賽

西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天直落三擊敗塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），闖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。