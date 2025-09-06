美網／3年前美網成與阿爾卡拉斯競爭開端 辛納：我們已截然不同
美國網球公開賽男單衛冕者辛納（Jannik Sinner），今天在男單4強賽遭遇加拿大選手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）的頑強抵抗，在阿里辛全場出現31次網前進攻下，辛納最終仍是以6：1、3：6、6：3、6：4勝出，談到將再次與阿爾卡拉斯爭冠，辛納也認為兩人的競爭正是從2022年的美網展開。
在今天相繼取得美網男單決賽門票後，辛納與阿爾卡拉斯已確定包辦近兩年所以大滿貫男單冠軍，奠定兩人在男子網壇新世代的地位，而在2022年的美網8強賽兩人打出了一場精采的五盤大戰，這也是雙方生涯首度在大滿貫8強賽碰頭，最終該場比賽由阿爾卡拉斯險勝，而他也在該年美網奪下生涯首座大滿貫冠軍。
而辛納當年雖然輸球，接下來幾次在大滿貫賽場遭遇阿爾卡拉斯也都屈居下風，但今年溫網決賽他總算報了一箭之仇，成功擊敗阿爾卡拉斯，拿下個人生涯在溫網的首座冠軍。
如今兩人又將在美網決賽碰頭，也代表兩人已確定攜手包辦近兩年四大滿貫賽的8座男單冠軍，其中辛納只要贏球，就能拿下第五座大滿貫冠軍，追平阿爾卡拉斯，他說：「我們的競爭就是從這個舞台開始，當時我們打了一場精采的比賽，但經過過去幾年，我們已經都成為截然不同的球員，自信程度也與當年不同，所以讓我們拭目以待吧，今年我們交手了很多次，也非常瞭解彼此。」
