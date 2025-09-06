美網／女雙摘金抗癌經歷寫傳奇 達布洛夫斯基：瘋狂的旅程

加拿大女子網球好手達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）今天與紐西蘭搭檔羅莉芙（Erin Routliffe）第二度奪下美網女子雙打冠軍，也為達布洛夫斯基去年被診斷出乳癌後的「瘋狂旅程」劃下完美句點。

法新社報導，達布洛夫斯基與羅莉芙是本屆賽會女雙第3種子，曾拿下2023年美網女雙冠軍，她們今天在女雙決賽以6比4、6比4擊敗美國的湯森（Taylor Townsend）與捷克的斯尼科娃（Katerina Siniakova），也報了2024年溫網女雙決賽的一箭之仇。

這兩對組合曾在去年溫網女雙決賽遭遇，不過達布洛夫斯基與羅莉芙當時不敵對手，最終拿下亞軍。而且達布洛夫斯基去年參加溫網前不久，才剛被診斷出罹患乳癌，並經歷兩場手術以及3個月的休養。

她接受治療的期間，仍奪下2024巴黎奧運混雙銅牌，後來與羅莉芙合作贏得國際女子網球協會（WTA）年終賽冠軍。

羅莉芙先前在賽季之外的時間也受過傷，原因是支氣管炎引發的劇烈咳嗽導致肋骨骨折。而她的搭檔達布洛夫斯基稍早也恰好經歷相同傷勢，使兩人都錯過今年的法網。

上述種種挑戰使兩人最終在本屆美網決賽贏得后冠的時刻，顯得格外珍貴。她們將平分100萬美元的獎金。

達布洛夫斯基賽後有感而發：「是啊，真是瘋狂的旅程。癌症，還有我們兩人的肋骨都骨折過。真是太不可思議了…我真的以我們為榮，這一切都得來不易」。

「這證明了我們在場上的工作態度，以及我們在場外所付出的努力…我覺得這一切都在今天凝聚而成。我早在去年於利雅德贏得WTA年終賽時，就已經很為我們自豪了，那時候的感覺跟今天有點類似。」

湯森與斯尼科娃是今年澳網女雙冠軍，名列本屆大會女雙第一種子，今天尋求第三座大滿貫女雙冠軍以失敗告終。湯森也參加今年美網的女單賽事，挺進到16強才淘汰出局。

湯森賽後說，很想抱回冠軍獎盃，而她也表示，「打算把銀牌獎盤拿來當冷肉拼盤的托盤」。