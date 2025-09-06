快訊

交保金差2千萬柯文哲「堅持不欠人」！陳佩琪不排除抵押房籌錢

最可愛卻沒人要…認養會剩最後2隻小貓「孤單縮籠子裡」 1原因讓志工心疼

曾是受害人！高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍「性侵犯更是罪大惡極」

美網／辛納連5場大滿貫挺進決賽 將與阿爾卡拉斯再度爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世界球王辛納將與阿爾卡拉斯爭奪美網冠軍。 美聯社
世界球王辛納將與阿爾卡拉斯爭奪美網冠軍。 美聯社

在阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）率先搶下今年美網男單首張決賽門票後，世界球王辛納（Jannik Sinner）則是在另外一場4強戰中與世界排名第27名的加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）展開拉鋸，最終以6：1、3：6、6：3、6：4勝出，今年4場大滿貫賽都打進到決賽，並將問鼎第3冠。

今年美網前來尋求衛冕的辛納，在4強賽前的5場比賽僅丟掉1盤，就是在第3輪首盤輸給加拿大沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），而今天的4強賽辛納再度碰上來自加拿大的阿里辛也打得不輕鬆。

首盤辛納率先出擊，在第2、6局兩度破發後以6：1先下一城，不過第二盤阿里辛也展現侵略性，在該盤共逼出5個破發點，包括在第8局成功破發，以6：3扳平戰局。

第三盤辛納則是以6：3再下一城後取得聽牌優勢，但阿里辛第四盤再度展現韌性，在辛納的前兩個發球局共逼出5個破發點，只可惜都被辛納守住，且還在第5局反遭到辛納破發，但阿里辛仍是在接下來堅守住自己的發球局，一度追到4：5。

但關鍵第10局辛納在發球局取得2個賽末點，最終他在第一個賽末點就靠著阿里辛回擊出界，以6：4拿下勝利，個人連續5場大滿貫都打進到決賽，更成為史上最年輕在年度4場大滿貫都打進到決賽的男單選手，並將與阿爾卡拉斯上演1、2號種子爭冠戲碼。

辛納與阿爾卡拉斯過去14度交手，阿爾卡拉斯取得9勝對戰優勢，包括今年溫網與法網決賽兩人交手各拿下一勝，而這場比賽也將攸關下周世界球王寶座，此外，在約克維奇無緣決賽後，也創下大滿貫自2002年後，首度年度4大滿貫賽決賽都無「Big3」成員。

美網

延伸閱讀

美網／川普將親臨觀戰 阿爾卡拉斯：對網壇是好事

美網／不敵阿爾卡拉斯無緣爭冠 約克維奇坦言5盤3勝已很難贏

美網／直落三擊敗約克維奇 阿爾卡拉斯挺進決賽

白宮：川普將出席觀看美網男單決賽

相關新聞

美網／不敵阿爾卡拉斯無緣爭冠 約克維奇坦言5盤3勝已很難贏

美國網球公開賽男單4強賽，今天由兩位前任冠軍約克維奇（Novak Djokovic）與阿爾卡拉斯（Carlos Alca...

美網／辛納連5場大滿貫挺進決賽 將與阿爾卡拉斯再度爭冠

在阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）率先搶下今年美網男單首張決賽門票後，世界球王辛納（Jannik Sinner...

美網／川普將親臨觀戰 阿爾卡拉斯：對網壇是好事

美國總統川普預計將於7日親臨美國網球公開賽現場觀看男單決賽，西班牙球星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）表示這「對...

美網／直落三擊敗約克維奇 阿爾卡拉斯挺進決賽

西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天直落三擊敗塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），闖...

美網／跨夜苦戰近3小時 阿尼西莫娃險勝大坂直美晉女單決賽

美國網球公開賽女單4強賽，今天在衛冕者、世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）率先搶下首張決賽門票後，第二場...

美網／去年爭后戲碼4強上演 莎芭蓮卡再退皮古拉衛冕差1勝

美國網球公開賽女單4強賽今天登場，首場比賽就由世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰去年亞軍皮古拉（Je...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。