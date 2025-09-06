美網／辛納連5場大滿貫挺進決賽 將與阿爾卡拉斯再度爭冠

在阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）率先搶下今年美網男單首張決賽門票後，世界球王辛納（Jannik Sinner）則是在另外一場4強戰中與世界排名第27名的加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）展開拉鋸，最終以6：1、3：6、6：3、6：4勝出，今年4場大滿貫賽都打進到決賽，並將問鼎第3冠。

今年美網前來尋求衛冕的辛納，在4強賽前的5場比賽僅丟掉1盤，就是在第3輪首盤輸給加拿大沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），而今天的4強賽辛納再度碰上來自加拿大的阿里辛也打得不輕鬆。

首盤辛納率先出擊，在第2、6局兩度破發後以6：1先下一城，不過第二盤阿里辛也展現侵略性，在該盤共逼出5個破發點，包括在第8局成功破發，以6：3扳平戰局。

第三盤辛納則是以6：3再下一城後取得聽牌優勢，但阿里辛第四盤再度展現韌性，在辛納的前兩個發球局共逼出5個破發點，只可惜都被辛納守住，且還在第5局反遭到辛納破發，但阿里辛仍是在接下來堅守住自己的發球局，一度追到4：5。

但關鍵第10局辛納在發球局取得2個賽末點，最終他在第一個賽末點就靠著阿里辛回擊出界，以6：4拿下勝利，個人連續5場大滿貫都打進到決賽，更成為史上最年輕在年度4場大滿貫都打進到決賽的男單選手，並將與阿爾卡拉斯上演1、2號種子爭冠戲碼。

辛納與阿爾卡拉斯過去14度交手，阿爾卡拉斯取得9勝對戰優勢，包括今年溫網與法網決賽兩人交手各拿下一勝，而這場比賽也將攸關下周世界球王寶座，此外，在約克維奇無緣決賽後，也創下大滿貫自2002年後，首度年度4大滿貫賽決賽都無「Big3」成員。