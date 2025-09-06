美網／川普將親臨觀戰 阿爾卡拉斯：對網壇是好事

美國總統川普預計將於7日親臨美國網球公開賽現場觀看男單決賽，西班牙球星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）表示這「對網壇是好事」。

綜合法新社和路透社報導，川普2月曾現身職業美式足球NFL超級盃（Super Bowl）觀戰，7月也曾出席國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）決賽。

上一個在任內親臨美網觀戰的美國總統是民主黨籍的柯林頓（Bill Clinton），他於2000年觀看女單決賽，也是美國史上首位出席美網的在位總統。

阿爾卡拉斯今天表示：「我認為對於各大賽事來說，能夠有來自各國的總統蒞臨，無論是支持賽事、網球運動還是現場比賽，都是一種榮幸。」

阿爾卡拉斯還說：「對我而言，在他面前出賽…我會盡量不去想這件事。我不希望因此緊張，但我認為有總統出席決賽，對網壇來說是好事。」

大會第2種子阿爾卡拉斯今天以6比4、7比6（7/4）、6比2擒伏塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），搶下美網男單決賽門票。他的致勝球數是對手的兩倍。

阿爾卡拉斯說：「再次晉級美網決賽感覺很棒，對我來說意義重大。」他提到今天的比賽是體能要求很高的硬仗，「我必須非常拚」。

約克維奇與阿爾卡拉斯近兩次交手勝出，包括今年初澳洲公開賽8強賽。然而現年38歲的喬科維奇今天迎戰小16歲的艾卡拉茲時，體力明顯不支。

約克維奇表示：「我第2盤後就沒力了。我覺得自己有足夠的體力和他對抗、跟上他的節奏，至少前兩盤是這樣，但之後我就撐不住了，他還是能一路衝。」他說：「我對自己的網球水準感到滿意，但說到底還是體能問題。」

約克維奇無緣在本屆美網贏得個人第25座大滿貫賽冠軍，不過他表示會繼續力拚大滿貫賽金盃，「我不會放棄大滿貫賽，我會繼續拚戰」。

阿爾卡拉斯接下來將於7日迎戰義大利好手辛納（Jannik Sinner）或加拿大的阿里辛（FelixAuger-Aliassime）。尋求衛冕的辛納和大會第25種子阿里辛稍後將爭奪決賽門票。