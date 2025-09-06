美網／不敵阿爾卡拉斯無緣爭冠 約克維奇坦言5盤3勝已很難贏

美國網球公開賽男單4強賽，今天由兩位前任冠軍約克維奇（Novak Djokovic）與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）同場競爭，最終阿爾卡拉斯以6：4、7：6（7：4）、6：2直落三勝出，報了今年澳網與去年奧運輸球之仇，成功挺進到男單決賽，也是個人今年第3度晉級大滿貫決賽。

38歲的約克維奇在2023年美網拿下至今最後一座大滿貫冠軍後，過去兩年不斷遭遇兩位年輕好手阿爾卡拉斯與辛納（Jannik Sinner）的挑戰，包括去年溫網決賽就是敗在阿爾卡拉斯手中，但約克維奇隨後也在巴黎奧運男單決賽討回顏面，成功摘金。

而兩人今天也再度在美網4強賽碰頭，今年前三場大滿貫賽都在4強止步的約克維奇，雖然希望能力拚突破，不過小他16歲的阿爾卡拉斯卻沒有給他太多機會，全場僅被約克維奇破發1次，最終阿爾卡拉斯僅花2小時26分鐘就以直落三勝出，繼2022年後再度挺進到美網決賽。

賽後約克維奇也坦言自己已經筋疲力盡，「當你的身體狀態無法保持這種水平時，在球場上是會很沮喪的，但我認為這也是意料中的事情，隨著時間和年齡的增長總是會發生。」

不過阿爾卡拉斯也直言，與約克維奇的比賽每次都不容易，「說實話，和他對戰一點都不容易，我一直在想著這位傳奇人物，想著他的生涯成就，你很難不去想到這件事。」

而約克維奇本賽季4場大滿貫有3場最終也都敗在阿爾卡拉斯和辛納手中，他賽後也直言要在5盤3勝制的比賽中擊敗兩人已經是一件非常困難的事情，「我認為3盤2勝制的比賽我會更有機會，他們太優秀了，都打出相當高的水準，很遺憾我今天在第二盤後就沒力了，之前我還有足夠的體力能跟上他的節奏，但今天打完兩盤我就筋疲力盡，今年我在與辛納的比賽中也有相同感受。」

談到下賽季的動向，約克維奇也維持之前想打完「一整個大滿貫賽季」的說法，儘管對上兩位年輕好手勝少敗多，但他仍享受比賽，尤其今天不少球迷都為他歡呼，讓他想要繼續為球迷獻技，「我仍然享受比賽的刺激，我在場上仍得到觀眾們的大力支持，這讓我很感謝，也是我堅持下去的一大原因。」