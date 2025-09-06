聽新聞
美網／直落三擊敗約克維奇 阿爾卡拉斯挺進決賽
西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天直落三擊敗塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），闖進他職業生涯第2次美國網球公開賽決賽。
法新社報導，阿爾卡拉斯以6-4、7-6（7/4）、6-2擊敗約克維奇，讓這位24座大滿貫冠軍得主奪金夢碎。
阿爾卡拉斯正力拼職業生涯第6座大滿貫金盃，也是繼2022年後美網的第2座。
他將在7日決賽出戰衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），或是大會第25號種子、加拿大選手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）的勝方。
