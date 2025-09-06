快訊

江祖平再揭「求打砲」噁訊 為星友說公道話：我不是孤軍奮戰

勞保年資不足15年注意了！想併國保領年金 只能等到65歲

一年一遇！中元節血月同現 命理師曝「最旺補財時段」、對象別拜錯

美網／直落三擊敗約克維奇 阿爾卡拉斯挺進決賽

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
約克維奇(左)、阿爾卡拉斯(右)。 美聯社
約克維奇(左)、阿爾卡拉斯(右)。 美聯社

西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天直落三擊敗塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic），闖進他職業生涯第2次美國網球公開賽決賽。

法新社報導，阿爾卡拉斯以6-4、7-6（7/4）、6-2擊敗約克維奇，讓這位24座大滿貫冠軍得主奪金夢碎。

阿爾卡拉斯正力拼職業生涯第6座大滿貫金盃，也是繼2022年後美網的第2座。

他將在7日決賽出戰衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），或是大會第25號種子、加拿大選手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）的勝方。

美網 約克維奇 Novak Djokovic 阿爾卡拉斯

