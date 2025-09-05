快訊

美網／跨夜苦戰近3小時 阿尼西莫娃險勝大坂直美晉女單決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿尼西莫娃苦戰3盤歷經快3小時，終於擊退大坂直美挺進女單決賽。 美聯社
阿尼西莫娃苦戰3盤歷經快3小時,終於擊退大坂直美挺進女單決賽。 美聯社

美國網球公開賽女單4強賽，今天在衛冕者、世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）率先搶下首張決賽門票後，第二場4強賽大坂直美與美國名將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）也一路拉鋸到決勝盤，最終才由阿尼西莫娃在苦戰2小時56分鐘後以6：7（4：7）、7：6（7：3）、6：3勝出，將與莎芭蓮卡爭冠。

今年美網女單公開賽兩場4強賽都展開激烈廝殺，其中去年在冠軍賽交手的莎芭蓮卡與皮古拉在4強賽就提前交鋒，最終莎芭蓮卡在先丟首盤的情況下，接下來兩盤逆勢取勝，連續3年挺進到女單決賽。

大坂直美雖然止步四強，仍打出產後復出最佳表現。 路透
大坂直美雖然止步四強,仍打出產後復出最佳表現。 路透

至於另外一場4強賽戰況更加激烈，產後首度闖進到大滿貫4強賽的兩屆美網冠軍大坂直美，則是遭遇溫網亞軍阿尼西莫娃，雙方在首盤就各自兩度破發得手，並將比賽一路帶進到搶七後，由大坂直美以7：6（7：4）先下一城。

第二盤雙方則是展開激烈破發大戰，並再一次戰至搶七，並由阿尼西莫娃以7：6（7：3）扳平戰局，決勝盤阿尼西莫娃在第4局率先破發後，第9局發球局取得關門機會，不過前兩個賽末點都遭到大坂直美化解，甚至還被逼出破發點，但最終阿尼西莫娃仍是頂住壓力，在第三個賽末點以6：3勝出，生涯首度闖進到美網女單決賽。

