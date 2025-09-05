美網／球后莎芭蓮卡再度拍退皮古拉 連續3年挺進女單決賽

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
去年冠軍賽對戰戲碼提前至4強舉行，莎芭連卡依舊是勝出的一方。 路透
美國網球公開賽女單4強賽今天登場，首場比賽就由世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰去年亞軍皮古拉（Jessica Pegula），將去年冠軍賽對戰戲碼提前至4強舉行，而雙方也再度打出一場激烈拉鋸戰，最終挑戰衛冕的莎芭蓮卡就以4：6、6：3、6：4連續三年挺進到美網女單決賽。

莎芭蓮卡與皮古拉去年就在美網女單決賽碰頭，當時雙方就一路拉鋸，最終由莎芭蓮卡以7：5、7：5取勝，奪下個人生涯第3座大滿貫冠軍。

今年兩人再度在女單賽場制霸一方，在4強賽前都處於一盤未失的狀況，而今天賽事也吸引不少名人到場觀賽，首盤賽事莎芭蓮卡也率先出擊，在第6局先破發成功，一度取得4：2領先，不過皮古拉不僅沒有自亂陣腳，反而連續拿下接下來4局，包括兩度破發得手，以6：4逆轉搶下首盤。

第二盤莎芭蓮卡再度先發制人，於第二局破發後，一度取得3：0領先，且這次他未再讓領先優勢從眼前溜走，在該盤的第3個盤末點成功拿下，以6：3扳平戰局。

決勝盤莎芭蓮卡在首局又再度率先破發，但皮古拉並沒有讓莎芭蓮卡打得太過輕鬆，包括在第6、8局都曾逼出破發點，不過莎芭蓮卡也都成功保發，並且在第10局獲得關門機會，最終她也在第3個賽末點拿下比賽，以6：4勝出，連續3年挺進到美網女單決賽。

