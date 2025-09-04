美網／8強落敗被指導要休息 波蘭名將槓上記者

波蘭前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今年風光在溫布頓高捧金盃，且是在決賽打出連拿12局的強勢表現，不過今天美網8強賽面對當時對手、美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），斯威雅蒂成落敗一方，4：6、3：6輸球後的賽後記者會還被媒體「指導」該休息，讓她槓上記者。

斯威雅蒂去年曾公開抱怨WTA職業女網賽程過於密集，今年美網前她只打了16站比賽，在世界排名前50的女將中僅次於烏克蘭媽媽球員史維托莉娜（Elina Svitolina）；不過她美網前接連打了蒙特婁和辛辛那提女網賽，辛辛那提奪冠後馬上趕到紐約參加美網混雙，還一路打進決賽才吞敗。

今天落敗後，斯薇雅蒂的賽後記者會出現些火藥味，一名記者詢問她是否累了，她回說：「我不知道，感覺我在這裡打出的比賽並不累人。」同一位記者聽完回答後解釋，他指得是精神面的疲憊，如此說法惹惱斯威雅蒂，她回說：「你看起來才需要心理休息一下。」

當該名記者開玩笑說，他會休息一下，斯威雅蒂回說：「那你怎麼在這裡？」聽到記者會應結束美網賽事才會休息，她回以「祝幸運」，結束這段場外插曲。