美網／同胞情誼放一旁 辛納寫對自家人16連勝超狂紀錄

「世界球王」辛納（Jannik Sinner）特別會打自家人，今天美網8強賽他只花2小時整就以6：1、6：4、6：2拍下同胞穆塞蒂（Lorenzo Musetti），除收下對戰3連勝，對上義大利選手的16戰更寫下百分百完美勝率。

24歲的辛納只比穆塞蒂年長1歲，他表示兩人對彼此都很熟稔，「我們來自同個國家，每次籤表都有很多義大利選手，我知道這裡也有很多義大利人，所以在這比賽感覺很好。」他也提到，和穆塞蒂雖是台維斯盃隊友，不過隔網對陣時「友誼先放一邊」，不過當比賽結束握手致意，一切都如常。

「就我來說，這是場出色的比賽，非常扎實，尤其我開局就打得非常、非常好。」打下硬地大滿貫26連勝的辛納說。

今年法網打進4強的穆塞蒂，過往最佳美網成績只到第三輪，今年打出突破表現，但過不了球王這一關，去年巴黎奧運打下男單銅牌的他說：「老實說，我從沒打過一個人可以在來回中給我那麼大的壓力，而且我沒有太多機會，他總是領先的一方，所以這感覺有點差。」

目前5戰只失一盤的辛納，4強將碰加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime），另場4強賽將由西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）上演跨世代對決。