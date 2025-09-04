快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／同胞情誼放一旁 辛納寫對自家人16連勝超狂紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「世界球王」辛納（左）特別會打自家人，對戰同鄉目前是16勝0敗勝率百分百。右為同胞穆塞蒂。 美聯社
「世界球王」辛納（左）特別會打自家人，對戰同鄉目前是16勝0敗勝率百分百。右為同胞穆塞蒂。 美聯社

「世界球王」辛納（Jannik Sinner）特別會打自家人，今天美網8強賽他只花2小時整就以6：1、6：4、6：2拍下同胞穆塞蒂（Lorenzo Musetti），除收下對戰3連勝，對上義大利選手的16戰更寫下百分百完美勝率。

24歲的辛納只比穆塞蒂年長1歲，他表示兩人對彼此都很熟稔，「我們來自同個國家，每次籤表都有很多義大利選手，我知道這裡也有很多義大利人，所以在這比賽感覺很好。」他也提到，和穆塞蒂雖是台維斯盃隊友，不過隔網對陣時「友誼先放一邊」，不過當比賽結束握手致意，一切都如常。

「就我來說，這是場出色的比賽，非常扎實，尤其我開局就打得非常、非常好。」打下硬地大滿貫26連勝的辛納說。

今年法網打進4強的穆塞蒂，過往最佳美網成績只到第三輪，今年打出突破表現，但過不了球王這一關，去年巴黎奧運打下男單銅牌的他說：「老實說，我從沒打過一個人可以在來回中給我那麼大的壓力，而且我沒有太多機會，他總是領先的一方，所以這感覺有點差。」

目前5戰只失一盤的辛納，4強將碰加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime），另場4強賽將由西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）上演跨世代對決。

美網

延伸閱讀

美網／對決約克維奇前 阿爾卡拉斯先打小白球

美網／四盤打下地主希望 約克維奇闖4強對決阿爾卡拉斯

美網／直落三輕鬆挺進8強 約克維奇歸功發球狀態好

美網／約克維奇對戰諾瑞不敗安抵16強 寫34年來最年長紀錄

相關新聞

美網／產後復出代表作！大坂直美相隔4年重回女單4強

產後復出後成績平平，讓日本前球后大坂直美一度萌生退役念頭，但今年美網她打出東山再起成績，一路闖進8強賽，今天再以6：4、...

美網／直落三退同胞闖4強 辛納硬地大滿貫26連勝追平傳奇

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）的美網連霸旅程再前進一步，今天他在8強賽的「義大利內戰」以6：1、6...

美網／同胞情誼放一旁 辛納寫對自家人16連勝超狂紀錄

「世界球王」辛納（Jannik Sinner）特別會打自家人，今天美網8強賽他只花2小時整就以6：1、6：4、6：2拍下...

美網／叩關男單決賽就差一勝 阿里辛婚禮籌備先緩緩

加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）今天勇闖美國網球公開賽男單4強，距離叩關決賽只差一勝...

美網／相隔4年重返4強 加拿大好手阿里辛：最大挑戰還沒到

世界排名27的加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）今年美網成為大種子殺手，第三輪拍下德國名將澤瑞夫...

美網／溫布頓吞雙貝果後復仇 地主女將退第2種子首闖4強

今年溫布頓打進決賽卻吞下兩個「貝果」，美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）今天在美網甜蜜復仇，她以6：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。