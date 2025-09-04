美網／叩關男單決賽就差一勝 阿里辛婚禮籌備先緩緩

加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）今天勇闖美國網球公開賽男單4強，距離叩關決賽只差一勝，由於比賽行程滿檔，原訂下週試穿結婚西裝的計畫得先緩緩了。

繼4年前在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）晉級4強後，25歲的阿里辛今天力克第8種子德米納爾（Alex de Minaur），生涯第2度挺進大滿貫賽事男單4強。

他歷經4小時10分鐘苦戰，才以4比6、7比6（9/7）、7比5、7比6（7/4）拍落德米納爾，繼續朝生涯首座大滿貫冠軍邁進。

但本屆在紐約表現突出，連帶壓縮到他籌備婚禮的時間。

阿里辛提到原訂8日挑選結婚西裝的預約時表示：「看來得延後（試穿西裝的）計畫了，因為行程真的太緊。」

當被問到，美網4強和結婚哪個更讓他緊張時，阿里辛說，這很難比較，「我打過4強，但還沒體驗過走上紅毯的那一刻」。

身為25號種子的阿里辛4強戰將對上衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），「最艱鉅的挑戰還沒到來，但這正是我的目標，也是我訓練的原因」。

他本屆美網至今已打敗兩位世界排名前十的球員，除了今天擊敗的德米納爾，還包括第3輪力挫德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。

今天他在第2盤搶7救了一個盤末點，第4盤則從2比5落後奮力逆轉。他說：「有時你感覺狀態不是最佳，但我願意竭盡所能，拼盡全力。」

而這場比賽的輸家德米瑙爾則是懊悔不已，他至今6度闖進大滿貫賽8強，6次全部落敗。

德米納爾說：「現在我覺得，我白白浪費機會了。」

「今天原本是我突破過去的機會，但我打得離應有水準太遠。很讓人難過，因為這樣的機會並不常有。」