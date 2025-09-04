美網／直落三退同胞闖4強 辛納硬地大滿貫26連勝追平傳奇

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
義大利「世界球王」辛納美網連霸旅程再進一步。 路透
義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）的美網連霸旅程再前進一步，今天他在8強賽的「義大利內戰」以6：1、6：4、6：2拍下同胞穆塞蒂（Lorenzo Musetti），闖進4強也將硬地大滿貫連勝推進到26場，追平塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和藍道（Ivan Lendl），並列史上第三。

辛納美網前染上感冒，身體不適下在辛辛那提名人賽決賽打不滿一盤就退賽，美網混雙也沒能與會，但狀態即時回穩，第四輪僅失3局就晉級，今天對同胞也沒遇太大阻礙，離連霸只剩2勝。

連同去年澳網、美網和今年澳網，辛納硬地大滿貫已經打下26連勝，史上僅次於小約2011到12年打下的27連勝，以及「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）2005到08年締造的40連勝紀錄。

辛納4強將遭遇加拿大的阿里辛（Felix Auger-Aliassime），兩人上月的辛辛那提名人賽剛碰頭，辛納只失2局就止住對戰2連敗。

辛納和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的球王爭奪戰仍是現在進行式，兩人分闖4強，有機會上演連三場大滿貫決賽對決戲碼。

