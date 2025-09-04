美網／產後復出代表作！大坂直美闖進4強

產後復出後成績平平，讓日本前球后大坂直美一度萌生退役念頭，但今年美網她打出東山再起成績，一路闖進8強賽，今天再以6：4、7：6（7：3）力退列11種子的捷克穆霍娃（Karolina Muchova），相隔4年重返美網最終4強。

上一度闖4強就是2020年的奪冠賽季，今年以23種子身份參賽的大坂直美奪勝後笑說，很驚訝自己沒有落淚，但離場前眼眶仍蓄積淚水。

「有太多大家看不到的辛苦訓練了，我很感謝我的團隊，也很高興能保持健康。」接受場中訪問的大坂直美說。

現年27歲的大坂直美，2018年首度在美網登頂，2020年再舉起金盃，另外在2019年和21年的澳網封后，之後因懷孕暫別網壇17個月，今年美網列上種子是2023年7月迎接愛女誕生後第一次，她也打出復出代表作，第四輪直落2拍下第3種子高芙（Coco Gauff），今天首盤憑藉關鍵第10局的破發成功先下一城，第二盤尾聲先在第11局瓦解對手2個破發機會，最終在「搶七」打下關鍵勝利。

5度打進大滿貫8強，大坂直美寫下5戰全勝紀錄，下戰將對決地主阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）的她邀請觀眾，下一戰再進場觀戰，亞瑟艾許球場的球迷也報以熱情掌聲。