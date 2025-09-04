美網／相隔4年重返4強 加拿大好手阿里辛：最大挑戰還沒到

世界排名27的加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）今年美網成為大種子殺手，第三輪拍下德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）、第四輪淘汰俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev），今天8強賽再以4：6、7：6（9：7）、7：5、7：6（7：4）力退列第8種子的澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），重返美網4強。

以第25種子身份參賽的阿里辛，2021年曾以21歲之齡打進美網4強，但之後三年只拿下1勝，前兩年更都是首輪出局，讓他嘆說：「4年前，感覺像是更久了，這是很辛苦的幾年。」

連三輪演出「下剋上」戲碼的阿里辛，生涯首度在單一大滿貫連續擊敗世界前20的選手，下一戰不論是義大利「世界球王」辛納或穆塞蒂（Lorenzo Musetti）排名也高於自己，成為4強排名最低的他強調紐約旅程還沒結束，「還有很長的路要走，最大的挑戰還沒到來，這是我活著的目的，是我訓練的目的。」

今天2度在「搶七」勝出，讓阿里辛今年美網的「搶七」成績到6勝0敗，追平1970年開始使用「搶七」後的賽史4強選手最多勝紀錄；反觀德米納爾5度打進大滿貫8強都沒能突破，他坦言十分難受，身背不名譽紀錄更成壓力來源，但會想辦法克服如此狀態。