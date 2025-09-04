美網／溫布頓吞雙貝果後復仇 地主女將退第2種子首闖4強

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國女將阿尼西莫娃。 歐新社
今年溫布頓打進決賽卻吞下兩個「貝果」，美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）今天在美網甜蜜復仇，她以6：4、6：3拍下溫布頓冠軍、波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），生涯首闖美網4強。

首盤兩位女將都沒能保住第一個發球局，不過阿尼西莫娃關鍵第10局再度破發，第二盤再從0：2落後下逆轉，在觀眾「我們愛Amanda」的激勵中扳倒第2種子。

從溫布頓的挫敗到美網寫下突破表現，紐澤西出身、佛州長大的阿尼西莫娃表示，這場勝利對自己非常特別，尤其溫布頓之後，自己非常努力想扭轉局面，美網收穫甜美果實，「今天對我真的很特別。」

連兩年8強止步，溫布頓後還打下辛辛那提女網賽冠軍的斯威雅蒂說：「我想大家都知道阿尼西莫娃的身手，她溫布頓發揮不好，但她不會總是犯同樣的錯誤，或是有同樣感覺。我知道她是名好選手，可以打出很好內容，所以對我來說，我有做好辛苦比賽的準備。」

「這結果不是意外，我有和她練習，我知道她能打。」2022年奪下美網金盃的斯威雅蒂提到，美網是硬地賽場，阿尼西莫娃的移動更快、打得更好，和溫布頓是完全不同的表現。

