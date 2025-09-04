約克維奇14度闖美網4強 平賽史最多紀錄

塞爾維亞名將約克維奇雖非最佳狀態，昨天在美國網球公開賽八強賽仍以六比三、七比五、三比六、六比四淘汰「地主希望」弗里茲，下一戰將和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯爭奪決賽門票。

卅八歲的小約昨天前十個破發點全部解危，對戰弗里茲十一連勝，生涯第十四次晉級美網四強，追平傳奇球星康納斯並列賽史最多。

身為網壇「三巨頭」唯一現役選手，小約今年四場大滿貫都打進四強，但身體與健康狀況成為挑戰第廿五座大滿貫金盃的阻礙，前三個大滿貫都遇傷病的前球王說：「我試著一天一天來，好好照顧身體，努力放鬆和修復。」小約晉級四強後可休息兩天，他表示，接下來要讓身體準備能面對一場五盤大戰，全力以赴打出最好表現。

阿爾卡拉斯目前世界排名高居第二，本屆美網再度打出問鼎金盃的實力，連續五場比賽都是直落三奪勝；不過小約取得對戰五勝三敗的優勢，包括去年巴黎奧運男單金牌戰，成為史上第五位完成「金滿貫」的選手。

年僅廿二歲的阿爾卡拉斯備戰四強賽的方式很特別，今天將和西班牙高球名將賈西亞一起揮桿。

今年已經六冠在手的阿爾卡拉斯表示，打高爾夫能讓心情保持平靜，以前也會透過揮桿舒緩網球賽的緊繃感，這次要把握機會向二○一七年奪下名人賽冠軍的賈西亞學習。