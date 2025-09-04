聽新聞
0:00 / 0:00

約克維奇14度闖美網4強 平賽史最多紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
約克維奇挺進美國網球公開賽4強，挑戰生涯第25座大滿貫冠軍。圖／法新社
約克維奇挺進美國網球公開賽4強，挑戰生涯第25座大滿貫冠軍。圖／法新社

塞爾維亞名將約克維奇雖非最佳狀態，昨天在美國網球公開賽八強賽仍以六比三、七比五、三比六、六比四淘汰「地主希望」弗里茲，下一戰將和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯爭奪決賽門票。

卅八歲的小約昨天前十個破發點全部解危，對戰弗里茲十一連勝，生涯第十四次晉級美網四強，追平傳奇球星康納斯並列賽史最多。

身為網壇「三巨頭」唯一現役選手，小約今年四場大滿貫都打進四強，但身體與健康狀況成為挑戰第廿五座大滿貫金盃的阻礙，前三個大滿貫都遇傷病的前球王說：「我試著一天一天來，好好照顧身體，努力放鬆和修復。」小約晉級四強後可休息兩天，他表示，接下來要讓身體準備能面對一場五盤大戰，全力以赴打出最好表現。

阿爾卡拉斯目前世界排名高居第二，本屆美網再度打出問鼎金盃的實力，連續五場比賽都是直落三奪勝；不過小約取得對戰五勝三敗的優勢，包括去年巴黎奧運男單金牌戰，成為史上第五位完成「金滿貫」的選手。

年僅廿二歲的阿爾卡拉斯備戰四強賽的方式很特別，今天將和西班牙高球名將賈西亞一起揮桿。

今年已經六冠在手的阿爾卡拉斯表示，打高爾夫能讓心情保持平靜，以前也會透過揮桿舒緩網球賽的緊繃感，這次要把握機會向二○一七年奪下名人賽冠軍的賈西亞學習。

美網

延伸閱讀

美網／對決約克維奇前 阿爾卡拉斯先打小白球

美網／四盤打下地主希望 約克維奇闖4強對決阿爾卡拉斯

美網／直落三輕鬆挺進8強 約克維奇歸功發球狀態好

美網／約克維奇對戰諾瑞不敗安抵16強 寫34年來最年長紀錄

相關新聞

美網／4強再碰阿爾卡拉 約克維奇：要打出最好表現

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天以6：3、7：5、3：6、6：4擊敗美網「地主希望」弗里茲（Ta...

約克維奇14度闖美網4強 平賽史最多紀錄

塞爾維亞名將約克維奇雖非最佳狀態，昨天在美國網球公開賽八強賽仍以六比三、七比五、三比六、六比四淘汰「地主希望」弗里茲，下...

美網／對決約克維奇前 阿爾卡拉斯先打小白球

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以未失一盤之姿挺進美網4強，迎接和塞爾維亞名將約克維奇（Nov...

美網／用實力與時尚改變女網 大威出局仍帶來一場服裝秀

女網名將大威廉絲（Venus Williams）縱橫球場多年，她在本屆美網力戰不懈、雖敗猶榮，再次以令人激賞的實力與時尚...

美網／四盤打下地主希望 約克維奇闖4強對決阿爾卡拉斯

曾4度捧起美網金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天延續對陣美網「地主希望」弗里茲（Taylo...

美網／「我看大威打球長大」 地主名將女雙淘汰傳奇

45歲的美國網壇名將大威廉絲（Venus Williams）重返美網，女雙連勝3場闖進8強，但今天碰頭號種子組合美國湯森...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。