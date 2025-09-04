聽新聞
0:00 / 0:00
約克維奇14度闖美網4強 平賽史最多紀錄
塞爾維亞名將約克維奇雖非最佳狀態，昨天在美國網球公開賽八強賽仍以六比三、七比五、三比六、六比四淘汰「地主希望」弗里茲，下一戰將和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯爭奪決賽門票。
卅八歲的小約昨天前十個破發點全部解危，對戰弗里茲十一連勝，生涯第十四次晉級美網四強，追平傳奇球星康納斯並列賽史最多。
身為網壇「三巨頭」唯一現役選手，小約今年四場大滿貫都打進四強，但身體與健康狀況成為挑戰第廿五座大滿貫金盃的阻礙，前三個大滿貫都遇傷病的前球王說：「我試著一天一天來，好好照顧身體，努力放鬆和修復。」小約晉級四強後可休息兩天，他表示，接下來要讓身體準備能面對一場五盤大戰，全力以赴打出最好表現。
阿爾卡拉斯目前世界排名高居第二，本屆美網再度打出問鼎金盃的實力，連續五場比賽都是直落三奪勝；不過小約取得對戰五勝三敗的優勢，包括去年巴黎奧運男單金牌戰，成為史上第五位完成「金滿貫」的選手。
年僅廿二歲的阿爾卡拉斯備戰四強賽的方式很特別，今天將和西班牙高球名將賈西亞一起揮桿。
今年已經六冠在手的阿爾卡拉斯表示，打高爾夫能讓心情保持平靜，以前也會透過揮桿舒緩網球賽的緊繃感，這次要把握機會向二○一七年奪下名人賽冠軍的賈西亞學習。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言