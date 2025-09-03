美網／對決約克維奇前 阿爾卡拉斯先打小白球

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以未失一盤之姿挺進美網4強，迎接和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）大戰前，他已經排定行程，要在明天休息日和2017年高球名人賽冠軍賈西亞（Sergio Garcia）一同揮桿。

阿爾卡拉斯今天直落3擊敗捷克對手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）後，分享接續行程，笑說每次休息時都會打一下小白球，「這運作得很好，為何我要改變這慣例？」他和教練費雷洛（Juan Carlos Ferrero）將和高球名將賈西亞一起打球，討論明天自己會打出幾桿，「不過他至少要讓我10到15桿，我沒有那麼好，他是賈西亞耶，拜託！」

「小蠻牛」分享說，自己是2020年開始接觸高爾夫，「我很小的時候去過練習場，但從2020年開始打得更勤，下場去打個幾洞，愛上高爾夫。」

「我開始愈打愈多，看到自己進步更投入高球。」阿爾卡拉斯提到，在高球場揮桿時能感受到心情平靜下來，賈西亞本周剛好也在紐約，兩人約好打球，自己也可以向大賽得主學習。

22歲的阿爾卡拉斯是2022年美網冠軍，今年若再登頂，將超越現任義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），重返世紀第一。