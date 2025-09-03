快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／對決約克維奇前 阿爾卡拉斯先打小白球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯。 法新社
阿爾卡拉斯。 法新社

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以未失一盤之姿挺進美網4強，迎接和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）大戰前，他已經排定行程，要在明天休息日和2017年高球名人賽冠軍賈西亞（Sergio Garcia）一同揮桿。

阿爾卡拉斯今天直落3擊敗捷克對手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）後，分享接續行程，笑說每次休息時都會打一下小白球，「這運作得很好，為何我要改變這慣例？」他和教練費雷洛（Juan Carlos Ferrero）將和高球名將賈西亞一起打球，討論明天自己會打出幾桿，「不過他至少要讓我10到15桿，我沒有那麼好，他是賈西亞耶，拜託！」

「小蠻牛」分享說，自己是2020年開始接觸高爾夫，「我很小的時候去過練習場，但從2020年開始打得更勤，下場去打個幾洞，愛上高爾夫。」

「我開始愈打愈多，看到自己進步更投入高球。」阿爾卡拉斯提到，在高球場揮桿時能感受到心情平靜下來，賈西亞本周剛好也在紐約，兩人約好打球，自己也可以向大賽得主學習。

22歲的阿爾卡拉斯是2022年美網冠軍，今年若再登頂，將超越現任義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），重返世紀第一。

美網

延伸閱讀

美網／四盤打下地主希望 約克維奇闖4強對決阿爾卡拉斯

美網／直落三輕鬆挺進8強 約克維奇歸功發球狀態好

美網／約克維奇對戰諾瑞不敗安抵16強 寫34年來最年長紀錄

美網／先丟一盤逆轉勝 約克維奇闖第三輪超越費爸紀錄

相關新聞

美網／4強再碰阿爾卡拉 約克維奇：要打出最好表現

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天以6：3、7：5、3：6、6：4擊敗美網「地主希望」弗里茲（Ta...

美網／對決約克維奇前 阿爾卡拉斯先打小白球

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以未失一盤之姿挺進美網4強，迎接和塞爾維亞名將約克維奇（Nov...

美網／用實力與時尚改變女網 大威出局仍帶來一場服裝秀

女網名將大威廉絲（Venus Williams）縱橫球場多年，她在本屆美網力戰不懈、雖敗猶榮，再次以令人激賞的實力與時尚...

美網／四盤打下地主希望 約克維奇闖4強對決阿爾卡拉斯

曾4度捧起美網金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天延續對陣美網「地主希望」弗里茲（Taylo...

美網／「我看大威打球長大」 地主名將女雙淘汰傳奇

45歲的美國網壇名將大威廉絲（Venus Williams）重返美網，女雙連勝3場闖進8強，但今天碰頭號種子組合美國湯森...

美網／前溫網冠軍傷退 送莎芭蓮卡安抵4強

美網「地主」好手皮古拉（Jessica Pegula）今天只花1小時又26分鐘就打下4強門票，尋求衛冕的白俄羅斯「世界球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。