美網／4強再碰阿爾卡拉 約克維奇：要打出最好表現
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天以6：3、7：5、3：6、6：4擊敗美網「地主希望」弗里茲（Taylor Fritz），今年4場大滿貫都晉級最終4強，但他不諱言身體狀態是挑戰生涯第25座大滿貫的一大變數，尤其4強對手是年紀小超過一輪的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。
5月滿38歲的小約，同期選手幾乎都退役，今年他在大滿貫雖都有不錯表現，但傷勢和身體狀況都讓他錯過登頂機會，今天奪勝後他也承認，目前感覺並不是太好，「但希望兩天後會有不同感受。」
小約今年澳網4強賽因左腿肌肉拉傷，打完第一盤退賽；法網4強賽他雖完賽但申請了傷停治療，最終敗給義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）；溫布頓他8強賽滑倒重摔在地，傷到臀部和腹股溝，4強賽再度輸給辛納。
如今要和年輕力壯的阿爾卡拉斯4強對決，小約微笑說，肯定是場硬仗，「我試著一天一天來，好好照顧我的身體，去放鬆和修復，接下來幾天對我身體準備好，拚一場可能需要的五盤大戰至關重要。」
小約表示，希望自己身體狀況能好到拚戰五盤，「我知道需要打出最好表現，我會全力以赴。」他承認今天並非最佳狀態，但仍找到繼續晉級的方式，接下來幾天會和團隊盡可能努力，讓自己能以最好姿態迎接4強賽。
