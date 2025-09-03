快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

美網／4強再碰阿爾卡拉 約克維奇：要打出最好表現

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇。法新社
約克維奇。法新社

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天以6：3、7：5、3：6、6：4擊敗美網「地主希望」弗里茲（Taylor Fritz），今年4場大滿貫都晉級最終4強，但他不諱言身體狀態是挑戰生涯第25座大滿貫的一大變數，尤其4強對手是年紀小超過一輪的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

5月滿38歲的小約，同期選手幾乎都退役，今年他在大滿貫雖都有不錯表現，但傷勢和身體狀況都讓他錯過登頂機會，今天奪勝後他也承認，目前感覺並不是太好，「但希望兩天後會有不同感受。」

小約今年澳網4強賽因左腿肌肉拉傷，打完第一盤退賽；法網4強賽他雖完賽但申請了傷停治療，最終敗給義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）；溫布頓他8強賽滑倒重摔在地，傷到臀部和腹股溝，4強賽再度輸給辛納。

如今要和年輕力壯的阿爾卡拉斯4強對決，小約微笑說，肯定是場硬仗，「我試著一天一天來，好好照顧我的身體，去放鬆和修復，接下來幾天對我身體準備好，拚一場可能需要的五盤大戰至關重要。」

小約表示，希望自己身體狀況能好到拚戰五盤，「我知道需要打出最好表現，我會全力以赴。」他承認今天並非最佳狀態，但仍找到繼續晉級的方式，接下來幾天會和團隊盡可能努力，讓自己能以最好姿態迎接4強賽。

美網

延伸閱讀

美網／四盤打下地主希望 約克維奇闖4強對決阿爾卡拉斯

美網／一盤未失晉級4強 阿爾卡拉斯重返球王不想太多

美網／直落三輕鬆挺進8強 約克維奇歸功發球狀態好

美網／約克維奇對戰諾瑞不敗安抵16強 寫34年來最年長紀錄

相關新聞

美網／四盤打下地主希望 約克維奇闖4強對決阿爾卡拉斯

曾4度捧起美網金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天延續對陣美網「地主希望」弗里茲（Taylo...

美網／4強再碰阿爾卡拉 約克維奇：要打出最好表現

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天以6：3、7：5、3：6、6：4擊敗美網「地主希望」弗里茲（Ta...

美網／「我看大威打球長大」 地主名將女雙淘汰傳奇

45歲的美國網壇名將大威廉絲（Venus Williams）重返美網，女雙連勝3場闖進8強，但今天碰頭號種子組合美國湯森...

美網／用實力與時尚改變女網 大威出局仍帶來一場服裝秀

女網名將大威廉絲（Venus Williams）縱橫球場多年，她在本屆美網力戰不懈、雖敗猶榮，再次以令人激賞的實力與時尚...

美網／前溫網冠軍傷退 送莎芭蓮卡安抵4強

美網「地主」好手皮古拉（Jessica Pegula）今天只花1小時又26分鐘就打下4強門票，尋求衛冕的白俄羅斯「世界球...

美網／一盤未失晉級4強 阿爾卡拉斯重返球王不想太多

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）持續展現挑戰金盃的實力，今天8強賽再度直落三不說，且只花1小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。