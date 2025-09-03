美網／四盤打下地主希望 約克維奇闖4強對決阿爾卡拉斯
曾4度捧起美網金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天延續對陣美網「地主希望」弗里茲（Taylor Fritz）的對戰優勢，以6：3、7：5、3：6、6：4打下4強門票，下戰將和列第2種子的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）正面對決。
38歲的約克維奇今年列男單第7種子，過去他和弗里茲10次對決還未嘗敗績，今天仍挺住小11歲對手的挑戰，前10個破發點全部瓦解，直到第二盤第10局才首度遭破發成功，不過小約下一局馬上回破，仍以7：5搶下第二盤，也取得盤數「聽牌」優勢。
弗里茲第三盤靠第4局的破發成功，以6：3搶下一盤，但觀眾給他的歡呼聲沒能維持到最後，小約第四盤尾聲逼出破發也是賽末點，弗里茲瓦解2個危機下仍失守，讓小約晉級最後4強。
這是小約生涯第14度晉級美網4強，追平傳奇康納斯（Jimmy Connors），並列賽史最多。
小約下戰將強碰本季勝場數最多的第2種子阿爾卡拉斯，兩位不同世代的好手過去碰頭8次，小約以5勝3敗略居上風，包括去年巴黎奧運的金牌戰對決，不過兩次溫布頓決賽對決都是「小蠻牛」取勝。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言