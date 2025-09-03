美網／四盤打下地主希望 約克維奇闖4強對決阿爾卡拉斯

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇四盤擊退地主希望弗里茲挺進四強，對手將是阿爾卡拉斯。 法新社
約克維奇四盤擊退地主希望弗里茲挺進四強，對手將是阿爾卡拉斯。 法新社

曾4度捧起美網金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天延續對陣美網「地主希望」弗里茲（Taylor Fritz）的對戰優勢，以6：3、7：5、3：6、6：4打下4強門票，下戰將和列第2種子的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）正面對決。

38歲的約克維奇今年列男單第7種子，過去他和弗里茲10次對決還未嘗敗績，今天仍挺住小11歲對手的挑戰，前10個破發點全部瓦解，直到第二盤第10局才首度遭破發成功，不過小約下一局馬上回破，仍以7：5搶下第二盤，也取得盤數「聽牌」優勢。

「地主希望」弗里茲(右)不敵約克維奇。 路透
「地主希望」弗里茲(右)不敵約克維奇。 路透

弗里茲第三盤靠第4局的破發成功，以6：3搶下一盤，但觀眾給他的歡呼聲沒能維持到最後，小約第四盤尾聲逼出破發也是賽末點，弗里茲瓦解2個危機下仍失守，讓小約晉級最後4強。

這是小約生涯第14度晉級美網4強，追平傳奇康納斯（Jimmy Connors），並列賽史最多。

小約下戰將強碰本季勝場數最多的第2種子阿爾卡拉斯，兩位不同世代的好手過去碰頭8次，小約以5勝3敗略居上風，包括去年巴黎奧運的金牌戰對決，不過兩次溫布頓決賽對決都是「小蠻牛」取勝。

