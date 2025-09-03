美網／用實力與時尚改變女網 大威出局仍帶來一場服裝秀

女網名將大威廉絲（Venus Williams）縱橫球場多年，她在本屆美網力戰不懈、雖敗猶榮，再次以令人激賞的實力與時尚，讓場內外球迷留下深刻印象。

路透社報導，45歲的大威廉絲今年挑戰年齡極限，重返網壇。她7月成為世界女子職業網球協會（WTA）自2004年以來最年長的單打贏家。今年美網的女單、女雙與混雙比賽，她場場吸引紐約球迷的目光。

不僅於此，從Vogue到InStyle等雜誌都有著她比賽服裝的報導，她與姊妹小威廉絲（Serena Williams）改變網球時尚早已超過1/4個世紀，這完全顯示她非凡且深遠的影響。

大威廉絲表示：「對我來說，穿著反映個性，以及是否能夠在球場表達自我」，「穿上自己喜歡的衣服打球真的很有趣。」

大威廉絲在女單首輪時身穿翻領白色短袖網球衫出戰。 路透

美網單打首輪，大威廉絲力戰3盤敗給11種子穆霍娃（Karolina Muchova）。她的拼勁令人讚賞，這是她實力的一面。

大威廉絲身穿翻領白色短袖網球衫出戰，特意向網壇名將吉布森（Althea Gibson）致敬，時尚界好評不斷。吉布森是首位摘下大滿貫單打冠軍的非裔美籍選手。

女雙8強戰中，大威廉絲與加拿大費南德茲（LeylahFernandez）對上澳網冠軍斯尼科娃（KaterinaSiniakova）與湯生（Taylor Townsend），結果以1比6、2比6落敗。

大威廉絲在女雙賽事中，先是穿著網狀層疊設計，搭配裝飾性滾邊的球服，後來又以據稱是高級品牌Pucci訂製的球裝登場。

大威廉絲參與在紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）。 路透

今年稍早，大威廉絲還在紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）以Lacoste球衣首次走上紅毯，充分結合網球與時尚。

大威廉絲說：「衣服款式不重要，只要穿得舒服就好。我做到了，如果那是時尚，那謝謝大家。」

引人注目的服裝造型，也反映選手認為時尚是推廣運動的重要手段。

2023年美網冠軍高夫（Coco Gauff）稱讚大威廉絲是網球時尚的重要推手：「現在品牌為運動員設計的球裝都不再同模同款。以前我去美網看比賽時，大家像啦啦隊都穿的一樣。」

手握4座大滿貫冠軍的大坂直美則表示，她那套紫色閃亮的耐吉（Nike）球衣經過長時間製作，賽前幾個月就開始試穿。「我總是對即將推出、大家還不知道的球裝感到興奮。」

大坂直美今年組成一個鑲滿寶石的Labubu戰隊。 路透

大坂直美今年還組成一個鑲滿寶石的Labubu戰隊，不僅搭配她的球裝，同時這些向網壇名人致敬的特製玩偶，更在球場外掀起一股收藏風潮。