美網／「我看大威打球長大」 地主名將女雙淘汰傳奇

45歲的美國網壇名將大威廉絲（Venus Williams）重返美網，女雙連勝3場闖進8強，但今天碰頭號種子組合美國湯森（Taylor Townsend）／捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova），驚奇之旅止步，但上千觀眾和對手都為她鼓掌，她也沒發表退役宣言，有機會和球迷球場再見面。

「我最自豪的是替補出賽並不容易，而且我從沒休息過那麼久的時間，這帶給我很多方面沒準備好的新挑戰，所以我很以自己為榮，我仍維持自我。」大威表示，她每場比賽都毫不保留，沒想打「安全牌」，「或許這次我無法到那裡，但我知道自己是誰，只要有機會我仍會努力。」

大威和22歲的加拿大搭檔費南德茲（Leylah Fernandez）持外卡參賽，前三場都直落二晉級，但今天碰女雙「世界球后」湯森及握有10座大滿貫女雙金盃、東京奧運女雙金牌絲妮柯娃沒能再闖關，不過湯森仍獻上滿滿敬意，她說：「看威廉絲姐妹的比賽長大，對我和姐妹來說是種啟發。今天能同場是種榮幸。」

女雙頭號種子組合美國湯森／捷克絲妮柯娃擊敗大威組合。 路透

絲妮柯娃也稱大威是「傳奇」，能隔網對決是種榮幸；和大威合作的費南德茲提到，看到大威場上開心的模樣，讓自己找回接觸網球的初心。

大威生涯握有7座大滿貫單打冠軍、14座女雙金盃，還有2座混雙冠軍，女雙榮耀都是和妹妹小威廉絲（Serena Williams）一起拿下。今年回歸美網，挑戰第15冠失利的她表示還沒決定未來計畫，但就訪談內容，仍有繼續球員身份的可能。

45歲的美國網壇名將大威廉絲止步女雙8強，揮手向滿場球迷致意。 路透