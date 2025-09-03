快訊

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

賴總統再提終戰80周年 暗批中共九三閱兵：台灣不拿槍桿子紀念和平

美網／「我看大威打球長大」 地主名將女雙淘汰傳奇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大威和加拿大小將不敵頭號種子止步女雙8強。 法新社
大威和加拿大小將不敵頭號種子止步女雙8強。 法新社

45歲的美國網壇名將大威廉絲（Venus Williams）重返美網，女雙連勝3場闖進8強，但今天碰頭號種子組合美國湯森（Taylor Townsend）／捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova），驚奇之旅止步，但上千觀眾和對手都為她鼓掌，她也沒發表退役宣言，有機會和球迷球場再見面。

「我最自豪的是替補出賽並不容易，而且我從沒休息過那麼久的時間，這帶給我很多方面沒準備好的新挑戰，所以我很以自己為榮，我仍維持自我。」大威表示，她每場比賽都毫不保留，沒想打「安全牌」，「或許這次我無法到那裡，但我知道自己是誰，只要有機會我仍會努力。」

大威和22歲的加拿大搭檔費南德茲（Leylah Fernandez）持外卡參賽，前三場都直落二晉級，但今天碰女雙「世界球后」湯森及握有10座大滿貫女雙金盃、東京奧運女雙金牌絲妮柯娃沒能再闖關，不過湯森仍獻上滿滿敬意，她說：「看威廉絲姐妹的比賽長大，對我和姐妹來說是種啟發。今天能同場是種榮幸。」

女雙頭號種子組合美國湯森／捷克絲妮柯娃擊敗大威組合。 路透
女雙頭號種子組合美國湯森／捷克絲妮柯娃擊敗大威組合。 路透

絲妮柯娃也稱大威是「傳奇」，能隔網對決是種榮幸；和大威合作的費南德茲提到，看到大威場上開心的模樣，讓自己找回接觸網球的初心。

大威生涯握有7座大滿貫單打冠軍、14座女雙金盃，還有2座混雙冠軍，女雙榮耀都是和妹妹小威廉絲（Serena Williams）一起拿下。今年回歸美網，挑戰第15冠失利的她表示還沒決定未來計畫，但就訪談內容，仍有繼續球員身份的可能。

45歲的美國網壇名將大威廉絲止步女雙8強，揮手向滿場球迷致意。 路透
45歲的美國網壇名將大威廉絲止步女雙8強,揮手向滿場球迷致意。 路透

大威和22歲的加拿大搭檔費南德茲。 路透
大威和22歲的加拿大搭檔費南德茲。 路透

延伸閱讀

美網／前溫網冠軍傷退 送莎芭蓮卡安抵4強

美網／一盤未失晉級4強 阿爾卡拉斯重返球王不想太多

美網／直落二輕取兩屆大滿貫冠軍 皮古拉晉女單4強

美網／看阿爾卡拉斯關係 辛納：場外不一定要當敵人

相關新聞

美網／一盤未失晉級4強 阿爾卡拉斯重返球王不想太多

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）持續展現挑戰金盃的實力，今天8強賽再度直落三不說，且只花1小時...

美網／前溫網冠軍傷退 送莎芭蓮卡安抵4強

美網「地主」好手皮古拉（Jessica Pegula）今天只花1小時又26分鐘就打下4強門票，尋求衛冕的白俄羅斯「世界球...

美網／「我看大威打球長大」 地主名將女雙淘汰傳奇

45歲的美國網壇名將大威廉絲（Venus Williams）重返美網，女雙連勝3場闖進8強，但今天碰頭號種子組合美國湯森...

美網／直落二輕取兩屆大滿貫冠軍 皮古拉晉女單4強

大會女單第4種子美國女將皮古拉（Jessica Pegula）今天在美國網球公開賽8強戰，以6比3、6比3直落二擊敗兩屆...

美網／看阿爾卡拉斯關係 辛納：場外不一定要當敵人

球場上是最強勁的對手，場下未必要當敵人，這是義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）對西班牙「小蠻牛」阿爾卡...

美網／慘輸給大坂直美 高芙連兩年提前落馬喊：不會被擊垮

曾在2023年美網高舉金盃，美國名將高芙（Coco Gauff）近兩年在家鄉大滿貫卻都提前落馬，今天她在話題對決以3：6...

