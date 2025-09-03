美網／前溫網冠軍傷退 送莎芭蓮卡安抵4強

美網「地主」好手皮古拉（Jessica Pegula）今天只花1小時又26分鐘就打下4強門票，尋求衛冕的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）卻是一分鐘都沒打就直接晉級，她因捷克對手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）膝傷退賽，兵不血刃安抵4強。

8強賽打滿三盤晉級的萬卓索娃透過聲明表示，已經盡了全力想上場，但熱身時感覺膝蓋不適，和大會醫生討論後，決定不冒傷勢加劇的風險，決定退出原本當地時間晚上7點進行的女單8強賽。

「感謝這場賽會給的所有支持，也要向期待這場比賽的球迷抱歉。」2023年奪下溫布頓冠軍的萬卓索娃除了透過聲明和球迷道歉，在個人社群上也分享，一年前動手術時，甚至不知道能不能回歸，「回到這裡，再度上場並享受這些美妙戰役，對我的意義非言語能表達。」

萬卓索娃的發言人表示，這次傷勢是前一場3盤大戰前就出現，萬卓索娃帶傷擊敗2022年溫布頓冠軍、哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），身體卻不允許再戰一場。

這是莎芭蓮卡生涯第一次在大滿貫遇到對手直接退賽，她在社群上表示，萬卓索娃歷經運動傷害後回歸，很遺憾8強賽是以如此方式結束，「她打了許多精彩的內容，我知道這對她打擊有多大。」莎芭蓮卡也透露，知道消息的當下很震驚，在休息室也有祝福捷克好手早日康復。