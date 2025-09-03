美網／一盤未失晉級4強 阿爾卡拉斯重返球王不想太多

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）持續展現挑戰金盃的實力，今天8強賽再度直落三不說，且只花1小時又56分鐘就以6：4、6：2、6：4拍下捷克對手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），成為第一位晉級美網男單4強的選手。

以平頭新造型出征的阿爾卡拉斯，目前五場比賽一盤未失，今天也打出多次精彩截擊。賽後被問到是否會回看自己的好球精華，阿爾卡拉斯笑說不會，「但有時我去客廳，弟弟們正看到我的精華影片，我會坐下來一起看。」

阿爾卡拉斯本季已經斬獲6座冠軍，今天打下領先群雄的單季59勝後，他有機會突破個人2023年打下的65勝、6冠紀錄；美網只要他的成績比義大利球王辛納（Jannik Sinner）好，就能繼2023年9月後重返世界第一寶座。

重返球王的話題時不時就會被提起，阿爾卡拉斯表示，若太在意排名，會給自己太多壓力，並不想這樣，「我只想在球場上做好自己，追尋我的目標，盡可能去享受比賽。世界第一的位置就在那，但我試著不去多想。」

22歲的「小蠻牛」2022年在紐約迎接生涯第一座大滿貫後，再沒拿過硬地大滿貫金盃，如今離個人第5座大滿貫只差兩勝，4強對手將是塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和地主最後希望弗里茲（Taylor Fritz）之間的勝家，若能再過關有機會和尋求衛冕的辛納對決，上演連三個大滿貫會師決賽戲碼。