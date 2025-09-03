快訊

又是草帽海賊旗！印尼抗爭全國蔓延 被軍警強力鎮壓

中國在台灣專屬經濟區鑽探石油天然氣！已至少5年 政府踢皮球惹疑慮

彭振聲曝認罪過程…醫痛批惡法製造冤獄 轟濫權者應受審判

美網／一盤未失晉級4強 阿爾卡拉斯重返球王不想太多

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）持續展現挑戰金盃的實力，今天8強賽再度直落三不說，且只花1小時又56分鐘就以6：4、6：2、6：4拍下捷克對手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），成為第一位晉級美網男單4強的選手。

以平頭新造型出征的阿爾卡拉斯，目前五場比賽一盤未失，今天也打出多次精彩截擊。賽後被問到是否會回看自己的好球精華，阿爾卡拉斯笑說不會，「但有時我去客廳，弟弟們正看到我的精華影片，我會坐下來一起看。」

阿爾卡拉斯本季已經斬獲6座冠軍，今天打下領先群雄的單季59勝後，他有機會突破個人2023年打下的65勝、6冠紀錄；美網只要他的成績比義大利球王辛納（Jannik Sinner）好，就能繼2023年9月後重返世界第一寶座。

重返球王的話題時不時就會被提起，阿爾卡拉斯表示，若太在意排名，會給自己太多壓力，並不想這樣，「我只想在球場上做好自己，追尋我的目標，盡可能去享受比賽。世界第一的位置就在那，但我試著不去多想。」

22歲的「小蠻牛」2022年在紐約迎接生涯第一座大滿貫後，再沒拿過硬地大滿貫金盃，如今離個人第5座大滿貫只差兩勝，4強對手將是塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和地主最後希望弗里茲（Taylor Fritz）之間的勝家，若能再過關有機會和尋求衛冕的辛納對決，上演連三個大滿貫會師決賽戲碼。

美網

延伸閱讀

美網／看阿爾卡拉斯關係 辛納：場外不一定要當敵人

美網／慘輸給大坂直美 高芙連兩年提前落馬喊：不會被擊垮

美網／女雙驚奇闖8強 大威喊話要小威到場

美網／和奧運金牌大戰三盤落敗 吳芳嫺無緣8強

相關新聞

美網／前溫網冠軍傷退 送莎芭蓮卡安抵4強

美網「地主」好手皮古拉（Jessica Pegula）今天只花1小時又26分鐘就打下4強門票，尋求衛冕的白俄羅斯「世界球...

美網／一盤未失晉級4強 阿爾卡拉斯重返球王不想太多

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）持續展現挑戰金盃的實力，今天8強賽再度直落三不說，且只花1小時...

美網／看阿爾卡拉斯關係 辛納：場外不一定要當敵人

球場上是最強勁的對手，場下未必要當敵人，這是義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）對西班牙「小蠻牛」阿爾卡...

美網／慘輸給大坂直美 高芙連兩年提前落馬喊：不會被擊垮

曾在2023年美網高舉金盃，美國名將高芙（Coco Gauff）近兩年在家鄉大滿貫卻都提前落馬，今天她在話題對決以3：6...

美網／女雙驚奇闖8強 大威喊話要小威到場

45歲美國名將大威廉絲（Venus Williams）重返家鄉大滿貫，混雙和女單都在首輪出局，但女雙一路挺進，今天和年紀...

美網／百萬富翁場邊跟小球迷「搶帽」 被全網圍剿po文求原諒

世界排名76的波蘭網球選手馬赫沙克（Kamil Majchrzak）8月28日在美國網球公開賽第二輪逆轉擊敗第9種子，賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。