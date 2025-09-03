美網／皮古拉直落二輕取卡雷茨科娃 晉女單4強

大會女單第4種子美國女將皮古拉（Jessica Pegula）今天在美國網球公開賽8強戰，以6比3、6比3直落二擊敗兩屆大滿貫冠軍、捷克好手卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），挺進女單4強。這是皮古拉連兩年闖進美網女單4強。

皮古拉去年在美網打入決賽但屈居亞軍，本屆賽事至今未失一盤。今天面對世界排名第62的卡雷茨科娃，她展現強勢狀態穩定取勝。

皮古拉賽後受訪時表示：「我覺得自己今天表現很不錯，感覺非常舒適。」

皮古拉將於4強賽對戰世界球后、衛冕冠軍的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）或2023年溫布頓冠軍、捷克名將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），爭奪決賽門票。

卡雷茨科娃因背傷休戰6個月後復出，在16強賽對戰美國選手湯生（Taylor Townsend）曾挽救8個賽末點，驚險晉級，不過本場比賽未能延續上輪氣勢，最終無緣再創佳績。

皮古拉說：「大家都看到她上一場的表現，所以我能夠把比賽結束感到很高興。」