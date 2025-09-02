美網／看阿爾卡拉斯關係 辛納：場外不一定要當敵人

球場上是最強勁的對手，場下未必要當敵人，這是義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）對西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的看法。儘管兩位新生代指標球星正在進行世界第一攻防戰，且有機會連3個大滿貫決賽碰頭，但辛納強調，場外不需要對立，兩人有很好的友誼。

今天打下美網8強門票的辛納被問到，孩子們能從他和阿爾卡拉斯的競爭中學習到什麼？現任球王回答說：「我們場外有很好的交情，這是樂見的事。我們認為這是有可能的，場外不一定要當敵人。當然我們上場時是對手，試著打出我們的最佳表現，但一切到此為止，握手之後，一切就恢復正常。」

剛過24歲生日的辛納指出，場外自己和阿爾卡拉斯都是一般人，「小蠻牛」喜歡打高爾夫，他也有個人興趣，但兩人同時也非常認真訓練，有很好的團隊，「網球非常重要，要看你能為這項運動做出多少犧牲，因為你必須這樣做。但我認為做一名優秀的網球選手是一回事，做一位優秀的人是另回事，這兩者並不同。」

辛納8強賽將對決同胞穆塞蒂（Lorenzo Musetti），握有2勝0敗對戰優勢的辛納提到，壓力一直存在，不過對手是自家同胞感覺格外不同，且穆塞蒂美網前雖有些掙扎，不過已經找回狀態，「壓力在於我，不過在此同時，大部分時間我都比對手多些壓力，所以讓我們看看接下來會發生什麼事。」