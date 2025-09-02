快訊

美網／慘輸給大坂直美 高芙連兩年提前落馬喊：不會被擊垮

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國名將高芙(右)不敵前球后大坂直美(左)止步第四輪。 法新社
美國名將高芙(右)不敵前球后大坂直美(左)止步第四輪。 法新社

曾在2023年美網高舉金盃，美國名將高芙（Coco Gauff）近兩年在家鄉大滿貫卻都提前落馬，今天她在話題對決以3：6、2：6敗給日本好手大坂直美，連兩年都止步第四輪，但她打起精神說：「我不會讓這件事擊垮我。」

名列第3種子的高芙，今年法網迎接生涯第2座大滿貫，但接續溫布頓「一輪遊」，美網又陷入苦戰，今天又失誤頻頻，沒能展現平常的回球優勢，比賽只進行64分鐘就被淘汰。

在亞瑟艾許球場吞下難堪敗場，高芙承認自己出現太多錯誤和失誤，過往自己有信心的比賽內容今天都不存在，「這當然很讓人失望，這不是我想帶來的水準。」

發球也是高芙本屆賽會的麻煩，儘管美網前已經聘請生物力學專家麥克米倫（Gavin MacMillan）加入教練團，幫助自己改善發球，今天仍出現5次雙發失誤，全場33次非受迫性失誤更遠多於出現12次的對手。

高芙承認，法網後的這段時間並不好過，「我知道我需要進步的地方，感覺我做出要改進的決定是正確的。」她也提到，給自己加諸太多壓力，但現在才21歲，巡迴賽許多成功選手年齡都落在25、26歲左右，「這讓我更興奮，如果我這4年都像現在那麼努力，做對的事情，應可打出不錯的內容。」

成名甚早的高芙表示，已經進步好多，若能抱持同樣心態，相信未來也大有可為。

