美網／女雙驚奇闖8強 大威喊話要小威到場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大威廉絲。 路透
大威廉絲。 路透

45歲美國名將大威廉絲（Venus Williams）重返家鄉大滿貫，混雙和女單都在首輪出局，但女雙一路挺進，今天和年紀小一半的加拿大搭檔費南德茲（Leylah Fernandez）更以6：3、6：4拍下12種子俄羅斯亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）／中國大陸張帥，晉級最後8強，笑說妹妹小威廉絲（Serena Williams）該到場支持了。

威廉絲姊妹是網壇傳奇球星，姐妹倆攜手打下14座大滿貫金盃，其中2冠就是美網拿下；小威2022年美網後就沒再現身法拉盛草原公園，大威今天透露妹妹有給自己打氣，不過已經進入8強，下一戰更要碰頭號種子美國湯森（Taylor Townsend）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），希望小威能到場見證。

「她很為我們開心，也有給我們建議，我們只是需要她在我們的球員包廂，所以我要傳達的訊息是『小威，妳必須現身』。」大威賽後記者會對妹妹隔空喊話。

大威透露，小威賽前有為兩人打氣，還傳了兩個姪女看比賽為大威尖叫的影片，若能到場對彼此都會像美夢成真，「我們可以有她場邊指導，我們可以逼她打幾球，儘管她現在很少打球。」大威還開玩笑加碼說，小威最好別來，不然可能會被兩人擊敗。

費南德茲年僅22歲，這次和大威攜手組成「老少配」是持外卡參賽，且兩人直到上周確定拿到外卡才開始合拍，不料連拿3勝，大威笑說：「我們想法一致，希望能繼續下去。」她形容費南德茲是除了小威的最好搭檔，還開玩笑說妹妹沒給費南德茲任何建議，「所以我想妳表現很完美。」

費南德茲2021年打進美網女單決賽，今年女雙成黑馬，她表示大威給自己很多自信，下一戰仍會一如既往，保持進攻、打得強勢。

美網 大威廉絲 小威廉絲

