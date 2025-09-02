美網／百萬富翁場邊跟小球迷「搶帽」 被全網圍剿po文求原諒

世界排名76的波蘭網球選手馬赫沙克（Kamil Majchrzak）8月28日在美國網球公開賽第二輪逆轉擊敗第9種子，賽後脫下帽子準備遞給場邊一名笑容滿面的男孩，卻被一旁的男性觀眾伸手搶走。整個過程的影片在網路瘋傳，引發網友憤怒與肉搜，迫使該男子公開道歉。

影像可見到該男子從男孩手中搶走帽子後塞進自己的包裡。小男孩非常難過，追問：「你在做什麼？」馬赫沙克則因低頭忙著為其他人簽名，沒注意到小球迷的帽子被拿走。大批球迷與網友痛批該男子行為惡劣、自私、無禮，毀了孩子應有的美好時刻。

衛報和BBC的報導，這位「搶帽男」是同樣來自波蘭的百萬富翁商人斯切雷克（Piotr Szczerek），與妻子安娜1999年創立一家公司，贊助各類體育賽事及波蘭運動員，夫妻和兩個兒子也都是業餘網球運動員，還曾在自家球場接待過波蘭職業選手拉凡絲卡（Urszula Radwańska）。

斯切雷克1日在臉書發文懇求原諒，他寫道：「鑒於在馬赫沙克美網比賽期間發生的事件，我想向受傷的小男孩、他的家人、所有粉絲以及球員本人致上最誠摯的道歉。」

斯切雷克承認自己犯下嚴重錯誤，誤以為馬赫沙克是要把帽子遞給自己，給他之前曾要求簽名的兒子們，「這種誤解促使我本能地伸手去拿。」他也明白，自己的行為看起來像是故意從孩子手中拿走紀念品。

他表示：「這不是我的本意，但這無法改變我傷害男孩並令粉絲失望的事實。帽子已經還給孩子，也向他的家人致歉。我希望自己至少能部分彌補所造成的傷害。」

馬赫沙克事發隔日上IG表示，當時沒有注意到帽子沒有交到孩子手中，自己「有足夠的帽子可以送」，請大家協助尋找那位男孩。數小時後，他在限時動態中證實已找到孩子，並寫道：「我對網路的力量感到驚訝。我們找到人了！一切都沒事了。」