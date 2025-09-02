美網／百萬富翁場邊跟小球迷「搶帽」 被全網圍剿po文求原諒

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
\美國網球公開賽8月28日的男單第二輪賽後發生波蘭網球選手馬赫沙克脫下帽子並準備遞給場邊一名笑容滿面的男孩，卻被一旁的男性觀眾伸手搶走，引發網友憤怒與肉搜。圖/取自 X 1Snehaa
世界排名76的波蘭網球選手馬赫沙克（Kamil Majchrzak）8月28日在美國網球公開賽第二輪逆轉擊敗第9種子，賽後脫下帽子準備遞給場邊一名笑容滿面的男孩，卻被一旁的男性觀眾伸手搶走。整個過程的影片在網路瘋傳，引發網友憤怒與肉搜，迫使該男子公開道歉。

影像可見到該男子從男孩手中搶走帽子後塞進自己的包裡。小男孩非常難過，追問：「你在做什麼？」馬赫沙克則因低頭忙著為其他人簽名，沒注意到小球迷的帽子被拿走。大批球迷與網友痛批該男子行為惡劣、自私、無禮，毀了孩子應有的美好時刻。

衛報和BBC的報導，這位「搶帽男」是同樣來自波蘭的百萬富翁商人斯切雷克（Piotr Szczerek），與妻子安娜1999年創立一家公司，贊助各類體育賽事及波蘭運動員，夫妻和兩個兒子也都是業餘網球運動員，還曾在自家球場接待過波蘭職業選手拉凡絲卡（Urszula Radwańska）。

斯切雷克1日在臉書發文懇求原諒，他寫道：「鑒於在馬赫沙克美網比賽期間發生的事件，我想向受傷的小男孩、他的家人、所有粉絲以及球員本人致上最誠摯的道歉。」

斯切雷克承認自己犯下嚴重錯誤，誤以為馬赫沙克是要把帽子遞給自己，給他之前曾要求簽名的兒子們，「這種誤解促使我本能地伸手去拿。」他也明白，自己的行為看起來像是故意從孩子手中拿走紀念品。

他表示：「這不是我的本意，但這無法改變我傷害男孩並令粉絲失望的事實。帽子已經還給孩子，也向他的家人致歉。我希望自己至少能部分彌補所造成的傷害。」

馬赫沙克事發隔日上IG表示，當時沒有注意到帽子沒有交到孩子手中，自己「有足夠的帽子可以送」，請大家協助尋找那位男孩。數小時後，他在限時動態中證實已找到孩子，並寫道：「我對網路的力量感到驚訝。我們找到人了！一切都沒事了。」

