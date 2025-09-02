快訊

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

機密資料遭兜售！中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

錢多到用ATM分次存！「小英男孩」遭搜過程曝光 靠M化車抓到滅證關鍵

美網／和奧運金牌大戰三盤落敗 吳芳嫺無緣8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
吳芳嫺。圖／四維體育推廣教育基金會提供（資料照）
吳芳嫺。圖／四維體育推廣教育基金會提供（資料照）

成為今年美網「台將希望」的女將吳芳嫺，今天和匈牙利搭檔史托拉（Fanny Stollar）挑戰巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini），兩組人馬上演三盤激戰，可惜台匈組合沒能演出逆轉勝，以1：6、6：2、3：6止步第三輪。

本屆單打台將只有男單曾俊欣參戰，女雙有「一姊」謝淑薇、列上種子的詹皓晴和吳芳嫺，何承叡是男雙代表，不過曾俊欣首輪出局，謝淑薇和詹皓晴也意外在第一場就出局，只有吳芳嫺和何承叡收穫勝場，吳芳嫺昨天奪勝後更成晉級第三輪的唯一台將。

今天台匈組合強碰列第2種子的義大利奧運金牌名將，首盤一下場兩個發球局都遭破，雖在第4局回破對手，但接續兩個發球局也都失守，以1：6讓出。不過第二盤台匈組合第一局馬上突破，第7局再度破發成功，以6：2扳平盤數。

決勝盤前5局雙方都保發，台匈組合第6局沒能保住，唯一的破發就讓第2種子以6：3搶下8強門票。

雖無緣8強，台匈組合仍突破北美硬地前三場賽事「一輪遊」低潮，第三輪也追平吳芳嫺生涯在大滿貫的最佳成績。

美網／謝淑薇、詹皓晴女雙首輪意外出局 吳芳嫺成我最後希望

美網／混雙新賽制超多大咖搶百萬獎金 謝淑薇無緣參賽

辛辛那提女網／詹皓晴、吳芳嫺連續落馬 3台將皆「一輪遊」

網球／WTA辛辛那提女網賽 謝淑薇和日本搭檔首輪淘汰

美網／女雙驚奇闖8強 大威喊話要小威到場

45歲美國名將大威廉絲（Venus Williams）重返家鄉大滿貫，混雙和女單都在首輪出局，但女雙一路挺進，今天和年紀...

美網／太強！辛納只失3局晉級寫紀錄 8強上演義大利內戰

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）再度展現硬地賽場實力，今天碰列23種子的哈薩克對手巴布利克（Alex...

美網／百萬富翁場邊跟小球迷「搶帽」 被全網圍剿po文求原諒

世界排名76的波蘭網球選手馬赫沙克（Kamil Majchrzak）8月28日在美國網球公開賽第二輪逆轉擊敗第9種子，賽...

美網／前球后交鋒 大坂直美拍落地主高芙晉8強

日本好手大坂直美（Naomi Osaka）今天以6比3、6比2拍落地主高芙（Coco Gauff），挺進美國網球公開賽女...

美網／斯威雅蒂直落二擊倒第13種子 今年四大滿貫都進8強

波蘭名將斯威雅蒂今天在美國網球公開賽女子單打第4輪賽事，以6比3、6比1直落二擊敗來自俄羅斯的大會第13種子亞歷山卓娃，...

