美網／和奧運金牌大戰三盤落敗 吳芳嫺無緣8強
成為今年美網「台將希望」的女將吳芳嫺，今天和匈牙利搭檔史托拉（Fanny Stollar）挑戰巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini），兩組人馬上演三盤激戰，可惜台匈組合沒能演出逆轉勝，以1：6、6：2、3：6止步第三輪。
本屆單打台將只有男單曾俊欣參戰，女雙有「一姊」謝淑薇、列上種子的詹皓晴和吳芳嫺，何承叡是男雙代表，不過曾俊欣首輪出局，謝淑薇和詹皓晴也意外在第一場就出局，只有吳芳嫺和何承叡收穫勝場，吳芳嫺昨天奪勝後更成晉級第三輪的唯一台將。
今天台匈組合強碰列第2種子的義大利奧運金牌名將，首盤一下場兩個發球局都遭破，雖在第4局回破對手，但接續兩個發球局也都失守，以1：6讓出。不過第二盤台匈組合第一局馬上突破，第7局再度破發成功，以6：2扳平盤數。
決勝盤前5局雙方都保發，台匈組合第6局沒能保住，唯一的破發就讓第2種子以6：3搶下8強門票。
雖無緣8強，台匈組合仍突破北美硬地前三場賽事「一輪遊」低潮，第三輪也追平吳芳嫺生涯在大滿貫的最佳成績。
