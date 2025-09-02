美網／太強！辛納只失3局晉級寫紀錄 8強上演義大利內戰

快訊

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「世界球王」辛納只花1小時21分就晉級。 路透
義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）再度展現硬地賽場實力，今天碰列23種子的哈薩克對手巴布利克（Alexander Bublik），他三盤各都只失1局，以三個6：1勝出，只歷時1小時又21分鐘就晉級8強。

「整體來說，我非常、非常開心。」辛納表示，今天是今年首度在亞瑟艾許球場的夜間賽事出賽，「這有很大不同，我想謝謝每一位到場歡呼的人，這對球員是很特別的時刻，所以謝謝你們。」

巴布利克前三輪比賽不曾被破發過，但今天一下場就馬上破功，辛納連續2度破發取得4：0絕對領先，以6：1拿下首盤後繼續複製強勢演出，最終只花1小時又21分鐘就晉級是本屆賽事男單第二短。

辛納提到，和巴布利克彼此都很了解，過往有過很膠著的對戰，「他恭喜我並祝福我，他上一輪打滿五盤很辛苦，比賽結束的很我，今天他的發球沒有平常水準，所以我每盤都早早破發，這讓我對自己發球局更多信心。」

8強賽將上演「義大利內戰」，辛納將對決列第10種子的同胞穆塞蒂（Lorenzo Musetti），辛納很樂見如此情勢，「我們偶很多選手，擁有不同風格，穆塞蒂可能是裡面最有天分的一位，所以我很期待這一場。從義大利人視角來說，有一位義大利選手晉級4強當然很棒。」

辛納今年澳網、溫布頓都登頂，法網也打進決賽，美網再累積4勝，成為2008年「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）22歲年紀後，單季大滿貫拿下24勝的最年輕選手。

