美網／前球后交鋒 大坂直美拍落地主高夫晉8強
日本好手大坂直美（Naomi Osaka）今天以6比3、6比2拍落地主高夫（Coco Gauff），挺進美國網球公開賽女單8強。
大坂直美曾在2018年和2020年贏得美網冠軍。高夫則在2023年美網封后。
大會第23種子大坂直美今天僅花1小時4分鐘，便直落兩盤解決第3種子高夫。她也曾在2019年美網初次交手時，擊敗當時年僅15歲的高夫。
高夫在今年美網開打前夕更換教練，希望提升發球水準，但此役再次陷入困境，出現5個雙發失誤。高夫有33個非受迫性失誤，遠多於大坂直美的12個。
法新社報導，大坂直美賽後表示：「我有點感性，我不想哭。」
她還說： 「我非常享受在這裡的時光。這是我全世界最喜歡的球場，能回到這裡對我來說意義重大。」
大坂直美目前在美網的表現是她自2023年產女並於隔年重返球場以來，在大滿貫賽單打賽事的最佳表現。
大坂直美接下來將迎戰捷克的穆霍娃（Karolina Muchova）。穆霍娃以6比3、6比7（0/7）、6比3擊敗烏克蘭對手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），搶下8強門票。
