陽光行動／罷免、公投狂燒15億公帑 勞民傷財

徐斯儉將接駐美代表？國安、外交系統角力

美網／斯威雅蒂直落二擊倒對手 輕鬆晉級美網女單8強

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
波蘭名將斯威雅蒂順利挺進美網女單8強。（路透）
波蘭名將斯威雅蒂今天在美國網球公開賽女子單打第4輪賽事，以6比3、6比1直落二擊敗來自俄羅斯的大會第13種子亞歷山卓娃，順利挺進美網女單8強戰。

本屆美網大會第2種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）僅耗時約1小時擊倒亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）後，她在今年的4大滿貫賽都至少闖進8強。

雙方從首盤開始就打得不分軒輊，比數來到3比3，斯威雅蒂則於第7局破發後，又連下2局而贏得首盤。

斯威雅蒂於第2盤乘勝追擊，一路壓制對手，最終輕鬆以6比1贏得第2盤而淘汰亞歷山卓娃。

雖然斯威雅蒂迄今奪下的6座大滿貫賽金盃中，有4座是在法國網球公開賽紅土球場所拿下，但今天的勝利證明她在各種場地依然打得游刃有餘。

現年24歲的斯威雅蒂賽後對自己表現感到滿意，她說道：「每個月的情況都不一樣，只要我在自己的比賽感覺不錯且心態良好，我就能應付任何場地。」

斯威雅蒂於美網女單8強戰的對手，會是美國好手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）與巴西女將哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia）的勝方。

美網

