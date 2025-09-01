美網／溫網冠軍復出闖8強 下戰挑戰世界球后

兩位溫布頓前冠軍今天在美網第四輪碰頭，最終由2023年冠軍、捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）技高一籌，以6：4、5：7、6：2拍下列第9種子的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），相隔一年再闖美網8強。

「歷經了一切能重返這裡，感覺真是太棒了。」去年曾因肩傷暫別球場3個月的萬卓索娃，錯過去年在紐約進行的年度盛會，今年以世界排名60身分參賽的她說：「到目前為止，這是很棒一周，我非常高興到這，我在這有很棒的團隊、很好的人們在身邊，我們場外也玩得很開心。」

芮芭奇娜是溫布頓2022年冠軍，2023年也打進澳網決賽，不過美網是表現最差的大滿貫，過去六度參賽最佳成績只到第三輪，今年打進第四輪已經突破個人最佳，但想挑戰四大滿貫都打進8強仍差一步。

萬卓索娃憑藉今天勝利，成為2020年澳網的西班牙退役好手蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza）後，第一位非種子擊敗多位世界前10晉級8強的選手；除今天拍下世界第10的芮芭奇娜，她第三輪直落二解決列第7種子的義大利寶莉妮（Jasmine Paolini）。

發球幫了萬卓索娃大忙，今天三盤她就發出13記「愛司」，一場比賽幾乎就對於前3場加總的14記；她全場還有29記致勝球，雖不及芮芭奇娜的40球，但捷克好手只出現15次非受迫性失誤，遠比芮芭奇娜的38記少。

萬卓索娃的8強對手就是尋求衛冕的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），過去兩人8度碰頭由莎芭蓮卡握有5勝3敗些微優勢。