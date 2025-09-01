美網／男單地主希望只剩他 弗里茲輕取對手挺進八強

美國一哥弗里茲（Taylor Fritz）今天直落三盤輕取捷克選手馬哈奇（Tomas Machac），強勢挺進美國網球公開賽男單八強。

這位去年的亞軍，也是本屆美網打到第3輪後，美國男單選手唯一還沒被淘汰的。

弗里茲今天幾乎沒給21種子馬哈奇機會，全場只花了1小時38分鐘，就以6比4、6比3、6比3拿下勝利。

在謝爾頓（Ben Shelton）、保羅（Tommy Paul）、提亞佛（Frances Tiafoe）第3輪相繼出局後，美國男網相隔23年首度問鼎大滿貫冠軍的希望，現在全寄託在弗里茲身上。

上一次有美國男單選手在大滿貫賽事封王，已是2003年的羅迪克（Andy Roddick）。

弗里茲表示：「希望觀眾現在能真正支持我，因為現在我是最後一個了。」

「說實話，這還滿讓人驚訝的。我覺得男子選手們這週確實不太順，謝爾頓受傷很辛苦，提亞佛和保羅碰上的對手都很棘手，球技都很棒，所以就那樣了。」

「我很高興能走到這裡，也希望如我所說，如果觀眾能給我支持，我們就真的有機會。」

弗里茲已連3年挺進美網男單八強。去年他闖進決賽，但今年身為4號種子的他，可能沒那麼容易複製佳績。

弗里茲將在9月2日對決喬科維奇（NovakDjokovic）；他過去與喬科維奇交手10次都吞下敗仗。

弗里茲說：「我想，前7、8次交手時，我的實力可能還不夠格，根本沒有太多機會，不過近兩次我覺得自己水準提升了，已經可以和他抗衡。」