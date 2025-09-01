美網／梅德維夫情緒失控輸球後 宣布與長期教練分道揚鑣

俄羅斯網球好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天宣布與合作多年的教練塞爾瓦拉（Gilles Cervara）分道揚鑣。梅德維夫日前在美國網球公開賽男子單打首輪失利輸球，期間一度情緒失控。

法新社報導，梅德維夫2021年在塞爾瓦拉指導下拿下美網男單冠軍，並另5度闖進大滿貫決賽，其中包括3場澳網決賽及另外2場美網決賽。

梅德維夫在社群媒體Instagram上寫道：「精彩共度8到10年，拿下20個冠軍、登上世界第一，但最重要的是，擁有許多快樂時光和回憶，將永遠陪伴我們。」

梅德維夫2023年以來便未再奪冠，本季在大滿貫表現不佳，僅拿下一場勝利。此次美網首輪出局後，他的世界排名預料將跌出前15名。

梅德維夫日前在美網男單首輪賽事中，因攝影師亂入球場而情緒失控，在現場飆罵裁判、怒砸球拍，遭罰4萬2500美元（約新台幣131萬元）。

塞爾瓦拉稍晚於社群媒體寫道：「我樂於訓練你、指導你、支持你（即便是在困難時期），並與你和團隊一同尋找解決方法，幫助你發揮表現。」