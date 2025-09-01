美網／輕鬆晉級8強放眼連霸 球后莎芭蓮卡：一場比一場打得好
世界球后、衛冕冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天直落二輕取西班牙選手布克薩（Cristina Bucsa），挺進美國網球公開賽女單8強。
莎芭蓮卡全場控制比賽節奏，最終以6比1、6比4拍落目前世界排名95的布克薩。
莎芭蓮卡表示：「我非常高興能贏得這場比賽，感覺我打得一場比一場好。」
如果她能成功衛冕，將成為2014年小威廉絲（Serena Williams）以來，首位蟬聯美網女單冠軍的球員。
談到2024年的冠軍頭銜，莎芭蓮卡說：「我沒在想去年那件事。我很高興自己曾達成一次，但我希望能達成更多次。」
莎芭蓮卡8強的對手將是捷克名將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言