美網／輕鬆晉級8強放眼連霸 球后莎芭蓮卡：一場比一場打得好

中央社／ 綜合外電報導
世界球后、衛冕冠軍莎芭蓮卡挺進美網女單八強。 美聯社
世界球后、衛冕冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天直落二輕取西班牙選手布克薩（Cristina Bucsa），挺進美國網球公開賽女單8強。

莎芭蓮卡全場控制比賽節奏，最終以6比1、6比4拍落目前世界排名95的布克薩。

莎芭蓮卡表示：「我非常高興能贏得這場比賽，感覺我打得一場比一場好。」

如果她能成功衛冕，將成為2014年小威廉絲（Serena Williams）以來，首位蟬聯美網女單冠軍的球員。

談到2024年的冠軍頭銜，莎芭蓮卡說：「我沒在想去年那件事。我很高興自己曾達成一次，但我希望能達成更多次。」

莎芭蓮卡8強的對手將是捷克名將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

美網

